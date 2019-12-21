21 грудня православні вшановують пам’ять мучениці Анфіси Римської. Які ще свята у цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
21 грудня віряни вшановують пам’ять Анфіси Римської. Вона прийняла мученицьку смерть на багатті V столітті, постраждавши за віру.
Читайте: Календар свят на грудень 2019
21 грудня іменини святкують Анфіса, Кирило, Вікторія та Сергій.
Народні прикмети на 21 грудня
- Якщо з самого ранку цвірінькають синиці – вночі вдарить мороз;
- Синиці шукають укриття – чекай хуртовини;
- Заметіль у цей день віщує дуже дощове літо;
- День морозний і тихий – зима буде м’якою та сніжною.
Що не можна робити 21 грудня
- Варто до цього дня віддати всі борги.
- Не можна зустрічати цей день у брудному будинку.
- Не можна скупитися. Якщо в цей день вас хтось про щось попросить, обов’язково погоджуйтеся.
Раніше Факти ICTV писали, які свята чекають на українців у січні 2020 року.