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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 21 грудня 2019

21 грудня православні вшановують пам’ять мучениці Анфіси Римської. Які ще свята у цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке свято сьогодні, 21 грудня 2019

21 грудня віряни вшановують пам’ять Анфіси Римської. Вона прийняла мученицьку смерть на багатті V столітті, постраждавши за віру.

Читайте: Календар свят на грудень 2019

21 грудня іменини святкують Анфіса, Кирило, Вікторія та Сергій.

Народні прикмети на 21 грудня

  • Якщо з самого ранку цвірінькають синиці – вночі вдарить мороз;
  • Синиці шукають укриття – чекай хуртовини;
  • Заметіль у цей день віщує дуже дощове літо;
  • День морозний і тихий – зима буде м’якою та сніжною.

Що не можна робити 21 грудня

  • Варто до цього дня віддати всі борги.
  • Не можна зустрічати цей день у брудному будинку.
  • Не можна скупитися. Якщо в цей день вас хтось про щось попросить, обов’язково погоджуйтеся.
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