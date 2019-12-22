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Факти / Lifestyle

День Анни – привітання в картинках

Оригінальні привітання в картинках з Днем Анни – в матеріалі Фактів ICTV.

День Анни – привітання в картинках

22 грудня православна церква відзначає Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, а в народі святкують Анну Зимову.

Анна була побожною і милосердною до вбогих, проте у неї з чоловіком не було дітей, а безпліддя в ті часи вважалося ганьбою.

Подружжя молило Бога про потомство та одного дня Анні явився ангел, який приніс радісну вістку – її молитва вислухана.

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Свято Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці здавна особливо вшановується вагітними жінками.

22 грудня привітайте жінок, які носять це прекрасне ім’я. Для цього Факти ICTV створили привітання в картинках з Днем Анни.

День Анни – привітання в картинках

День Анни – привітання в картинках

День Анни – привітання в картинках

День Анни – привітання в картинках

День Анни – привітання в картинках

День Анни – привітання в картинках

Раніше Факти ICTV детально розповідали про те, хто така свята Анна та яка її роль у християнстві.

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