День Святої Анни відзначають 22 грудня. Найкращі привітання зі святом, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

День Святої Анни припадає на 22 грудня. Це свято матері Богородиці, тобто бабусі Ісуса Христа.

У день Анни жінки звертаються до святої як до захисниці і покровительки. Особливо вшановують День святої Анни вагітні та матері.

Привітання з Днем Святої Анни завжди приємно порадують іменинниць.

Ми зібрали для вас найкращі привітання з Днем Святої Анни.

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Трохи норовлива, але мила, як дитя,

Анна наша — як примхлива хвиля,

Не даєш нам сумувати, ані дня!

З усіх Анничок мабуть лиш одна така,

що можна гомоніти хоч всю ніч без сна,

А інколи приємно навіть помовчати…

І разом на вечірці в танці поскакати…

Сьогодні іменини, тож тебе вітаю!

Щаслива будь, Анничко, довгих літ бажаю!

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Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

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В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Анні помагає,

Ангел покровитель!

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Ангел твій зиму приносить,

І для тебе в небі просить:

Долю добру, незрадливу,

Ще й достатку цілу ниву,

У сім’ї любов та шану

Із днем ангела Анно!

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З Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків у житті та пишатися тим ім’ям, що подарували тобі твої батьки.

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Люба Аню! Вітаю тебе з Днем Ангела! Хочеться, щоб посмішка ніколи не покидала тебе і твій ангел був завжди поруч і оберігав тебе.

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Вітаю тебе, Ганнусю, з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитв влаштувалися всі твої справи. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії та благії літа!

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