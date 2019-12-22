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Факти / Lifestyle

День зимового сонцестояння 2019: прикмети

Зимове сонцестояння припадає зазвичай на 21 або 22 грудня – це найкоротший день у році та найдовша ніч. З ним пов’язано чимало прикмет, про які розкажуть Факти ICTV.

День зимового сонцестояння

В день зимового сонцестояння висота Сонця над горизонтом мінімальна, тому ніч виходить найдовша в році.

Точний час цього явища для України в 2019 році – 22 грудня о 6.19.

Дата залежить від календаря: у Північній півкулі зимове сонцестояння частіше відбувається 21 та рідше 22 грудня.

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Ще за часів язичництва слов’яни перед цим днем ​​збиралися біля ритуальних багать та приносили дари лісовим богам, щоб допомогти сонцю зійти. А вранці святкували його відродження. Тому його вважали початком Нового року.

Прикмети в день зимового сонцестояння 2019

  • Згадайте бажання – обов’язково збудеться.
  • Починайте нові справи – результат не змусить себе чекати.
  • Яка погода в цей день, така буде і 31 грудня.
  • Іній на землі або деревах – у новому році можна очікувати хорошого врожаю зернових.
  • Сильний вітер – до врожаю яблук та груш.
  • Дощ – до теплої, але дощової весни.
  • Дні після зимового рівнодення теж важливі. Погода 25 грудня визначає характер всієї зими: якщо буде мороз – тепла варто чекати не скоро, а мороз 29 грудня – така погода затримається до Хрещення (19 січня).

Раніше Факти ICTV розповідали які свята чекають на українців у грудні 2019 року.

Фото: Dreamstime

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