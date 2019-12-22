Google присвятив святковий дудл до Дня зимового сонцестояння, який припадає на 22 грудня.

День зимового сонцестояння – це найкоротший день у році та найдовша ніч. За київським часом 22 грудня Сонце зійшло о 7.57, а зайде через вісім годин о 15.57.

Зимове сонцестояння, передусім, астрономічне явище. Земля розташована на найбільшій відстані від Сонця, а світлові дні збільшуються і на вулиці стає холодніше.

На зображенні, яке присвячене цьому дню, можна побачити нашу планету, на яку падає сонячний промінь.

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До речі, саме зимове сонцестояння вважається датою початку астрономічної зими. Наші предки вірили, що цей день дуже особливий, тому дотримувалися усіх заборон та обережно ставилися до прикмет.

Так, якщо у цей день загадати бажання, то воно обов’язково здійсниться.

Більше прикмет про День зимового сонцестояння можна прочитати у матеріалі Фактів ICTV.