Ханука 2019: історія, звичаї і традиції свята

Іудейське свято світла Ханука починають святкувати 22 грудня із заходом сонця, а закінчують 30 грудня. Про історію, традиції та звичаї свята – читайте на Фактах ICTV.

Ханука – це іудейське свято, яке ще називають Святом свічок. Щороку його відзначають вісім днів. Ханука символізує перемогу світла над темрявою.

У цей день євреї запалюють свічки і у такий спосіб вшановують пам’ять давніх подій, які вплинули на історію їхнього народу.

Історія свята

Багато століть тому Іудея перебувала під владою Олександра Македонського. Але після його смерті до влади прийшов диктатор Антіох Епіфан. Він почав антиєврейську політику – заборонив вивчати Тору, дотримуватися традицій, поставив у храмах ідолів.

Тоді іудеський народ почав повстання, яке тривало три роки. Після перемоги євреї піднялися на Храмову гору, щоб очистити і освятити спаплюжений Єрусалимський Храм. Але в ньому був тільки один глечик чистої олії для лампад.

Такої кількості мало би вистачити тільки на один день. Але сталося диво – лампада горіла вісім днів.

За цей час ідолів прибрали, знову освятили храм і заготовили нові запаси олії. Відтоді люди, запалюючи свічки, висловлюють подяку Господу за його допомогу, підтримку і чудеса.

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Традиції та звичаї свята

Протягом восьми днів євреї запалюють свічки у спеціальному свічнику – ханукії, а в синагогах читається молитва Галель. У перший день горить лише одна свічка, у восьмий – ханукія заповнена вся.

Їх завжди ставлять зліва направо і запалюють від спеціальної свічки, яку називають шамаша. Ханукію ставлять на підвіконня. Вважається, що світло від неї розвіює зло.

Однією з традицій свята є допомога нужденним грошима, щоб кожен міг собі дозволити відсвяткувати Хануку.

На період святкування постити забороняється. На столі обов’язково повинні бути картопляні оладки і пончики, молочні продукти і страви з сиру.

У ці дні доки запалена свічка не догорить до кінця жінкам не можна виконувати будь-яку роботу. У такий спосіб вони висловлюють вдячність Всевишньому за диво Хануки.

Хануку часто називають дитячим святом. Дітям дають гроші і дарують подарунки. Але обирати їх потрібно правильно.

У перший день це повинно бути щось скромне – невелика іграшка, лялька, конструктор, у другий день підготуйте з дітьми щось для інших. На третій день прекрасним подарунком стане щось пізнавальне для розвитку дитини.

Декоративні і справжні монети зазвичай дарують на четвертий день святкування. На п’ятий день подарунок повинен бути релігійного характеру. На шостий і сьомий дні Хануки презент може бути пов’язаний із сім’єю і сімейними цінностями.

На восьмий найголовніший день дарують найдорожчий подарунок.

Також під час Хануки грають у гру дрейдл – крутять дзиґу, на сторонах якої написані єврейські букви, з яких складається вислів Диво велике сталося там. Саме у такий спосіб під час гонінь вивчали мову і Тору.

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