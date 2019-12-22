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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 22 грудня 2019

22 грудня православні християни вшановують Святу Ганну – Матір Пресвятої Богородиці. Які ще свята є у цей день та у кого іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

22 грудня свято

У церковному календарі 22 грудня – день непорочного зачаття праведною Ганною дочки Марії, Матері Ісуса Христа.

Пресвята Діва Марія народилася в Назареті. Її батьками були праведні Ганна та її чоловік Йоаким, які прожили разом понад 50 років, але не мали дітей. Проте обоє ревно молилися, і незабаром Ганні явився Архангел Гавриїл і сказав, що народить дочку Марію, через яку буде дароване спасіння усьому світу.

Читайте: Привітання з Днем енергетика в листівках

Також 22 грудня в Україні відзначається День працівників дипломатичної служби та День енергетика.

А ще це день зимового сонцестояння, тобто найкоротший день у році, коли зима встановлюється остаточно.

Іменини 22 грудня святкують: Олександр, Ганна, Василь, Володимир та Степан.

Прикмети на 22 грудня:

  • Після Ганни сонце повертає на літо, а зима – на мороз.
  • Яскраве сонце – на Новий рік буде сильний мороз, якщо хмарно, а на деревах іній – під Новий рік буде відлига.
  • Яка Ганна до полудня – така зима до кінця грудня.
  • Яка Ганна до ніченьки – така зима до весноньки.
  • Іній на деревах – передвісник хорошого врожаю.
  • Якщо 22 грудня дощ – весна буде дощовою.

Що не можна робити 22 грудня:

  • Вагітним жінкам забороняється братися за будь-яку роботу.
  • Також у День Святої Ганни їм не можна зустрічатися з хворими людьми, бо дитина може народитися нездоровою.
  • Ганна є заступницею багатьох жіночих професій, тому цього дня не можна займатися пранням, шиттям, вишиванням, прибиранням та іншими серйозними справами.

Раніше Факти ICTV писали, які ще свята очікуються у грудні 2019.

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