Apple виплатить до $1 млн за знайдені вразливості у програмному забезпеченні

Компанія Apple відкрила доступ до пошуку вразливостей в своєму програмному забезпеченні для всіх дослідників комп’ютерної безпеки.

Компанія пропонує шукати баги в останніх версіях iOS, iPadOS, macOS, tvOS та watchOS. Раніше ця програма працювала тільки за запрошеннями.

Тепер всі фахівці, які зможуть знайти вразливість в продуктах компанії, претендуватимуть на винагороду від $100 тис. до $1 млн.

На найбільші виплати зможуть претендувати дослідники, які виявлять вразливості відразу на декількох платформах.

Якщо баг виявлять на етапі бета-тестування – розмір виплати збільшать на 50%.

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На виплату в $1 млн зможуть претендувати розробники, які виконають та опишуть так звану zero click-атаку на новітньому обладнанні компанії.

Потрібно перехопити контроль над пристроєм без жодної дії з боку власника.

Раніше стрімінговий сервіс Apple TV+ запрацював з українськими субтитрами.

Джерело: The Verge