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Факти / Lifestyle

Коктейлі з шампанським на Новий рік 2020 – топ-5 рецептів

На Новий рік 2020 багатьом хочеться не просто відкоркувати пляшечку шампанського, а й потішити себе і своїх гостей незвичними напоями. Кращі рецепти коктейлів з шампанським – дивіться на Фактах ICTV.

Коктейлі з шампанським на Новий рік 2020 – топ-5 рецептів

Шампанське є одним із головних атрибутів свята на новорічному столі. Але якщо вам хочеться чогось оригінального, то, використовуючи цей напій, можна зробити безліч смачних коктейлів.

До того ж 2020 – це рік білого Щура, який не надто любить міцний алкоголь. Тож аби приємно здивувати себе і задобрити символ прийдешнього року, можна приготувати святкові коктейлі за нашими рецептами.

Коктейль із шампанського з ягідним пюре

Інгредієнти:

  • Заморожена малина (або будь-які інші заморожені ягоди) – 2-3 ст. л.
  • Горілка – 30 мл.
  • Гренадин – 20 мл.
  • Рожеве шампанське (або будь-яке інше ігристе вино) – 80-100 мл.

Спосіб приготування:

  1. Ягоди подрібнити блендером, додати горілку, гренадин.
  2. Додати ягідне пюре в келих, налити шампанське, перемішати.
  3. За бажанням додати кілька кубиків льоду. Прикрасити готовий напій малиною.

Полярна ніч: коктейль з ромом і шампанським

Інгредієнти:

  • Біле морозиво – 100 г.
  • Ром – 25 г.
  • Шампанське – 50 г.
  • Лід.

Спосіб приготування:

  1. У келихи трикутної форми покласти шматочок льоду, потім дві столові ложки морозива, полити ромом.
  2. Додати шампанське.

Зимовий коктейль із шампанського з журавлиною

Інгредієнти:

  • Шампанське – 100 мл.
  • Апельсиновий фреш – 100 мл.
  • Заморожена журавлина – 100 г.
  • Цукрова пудра.
  • Лід.

Спосіб приготування:

  • Розморозити ягоди журавлини. Подрібнити в блендері і ретельно перетерти через сито.
  • Додати в кожен келих столову ложку журавлинного пюре.
  • Додати в келих кубик льоду, апельсиновий фреш і охолоджене шампанське.
  • Щедро посипати коктейль просіяною цукровою пудрою.

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Тропічний фруктовий пунш

Інгредієнти:

  • Сік ананасовий, апельсиновий, журавлинний, яблучний – по 2 склянки.
  • Солодке шампанське – 750 мл.
  • Ананаси, апельсини, яблука, ківі, лайм, виноград – 750 г.
  • Лід.

Спосіб приготування:

  1. Змішати в каструлі всі види соку.
  2. Додати сік в ігристе вино.
  3. Нарізати фрукти шматочками, додати до пуншу лід.

Коктейль Мімоза класичний

Інгредієнти:

  • Апельсиновий сік – 90 мл.
  • Шампанське – 90 мл.
  • Смужка апельсинової цедри.

Спосіб приготування:

  1. Налити в охолоджений келих апельсиновий сік.
  2. Додати шампанське і розмішати коктейльною ложкою.
  3. Прикрасити апельсиновою цедрою.

А щоб спогади від застілля були тільки приємні, Факти ICTV підготували для вас поради, як пити і не п’яніти на Новий рік.

Фото: Dreamstime

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