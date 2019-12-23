На Новий рік 2020 багатьом хочеться не просто відкоркувати пляшечку шампанського, а й потішити себе і своїх гостей незвичними напоями. Кращі рецепти коктейлів з шампанським – дивіться на Фактах ICTV.
Шампанське є одним із головних атрибутів свята на новорічному столі. Але якщо вам хочеться чогось оригінального, то, використовуючи цей напій, можна зробити безліч смачних коктейлів.
До того ж 2020 – це рік білого Щура, який не надто любить міцний алкоголь. Тож аби приємно здивувати себе і задобрити символ прийдешнього року, можна приготувати святкові коктейлі за нашими рецептами.
Коктейль із шампанського з ягідним пюре
Інгредієнти:
- Заморожена малина (або будь-які інші заморожені ягоди) – 2-3 ст. л.
- Горілка – 30 мл.
- Гренадин – 20 мл.
- Рожеве шампанське (або будь-яке інше ігристе вино) – 80-100 мл.
Спосіб приготування:
- Ягоди подрібнити блендером, додати горілку, гренадин.
- Додати ягідне пюре в келих, налити шампанське, перемішати.
- За бажанням додати кілька кубиків льоду. Прикрасити готовий напій малиною.
Полярна ніч: коктейль з ромом і шампанським
Інгредієнти:
- Біле морозиво – 100 г.
- Ром – 25 г.
- Шампанське – 50 г.
- Лід.
Спосіб приготування:
- У келихи трикутної форми покласти шматочок льоду, потім дві столові ложки морозива, полити ромом.
- Додати шампанське.
Зимовий коктейль із шампанського з журавлиною
Інгредієнти:
- Шампанське – 100 мл.
- Апельсиновий фреш – 100 мл.
- Заморожена журавлина – 100 г.
- Цукрова пудра.
- Лід.
Спосіб приготування:
- Розморозити ягоди журавлини. Подрібнити в блендері і ретельно перетерти через сито.
- Додати в кожен келих столову ложку журавлинного пюре.
- Додати в келих кубик льоду, апельсиновий фреш і охолоджене шампанське.
- Щедро посипати коктейль просіяною цукровою пудрою.
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Тропічний фруктовий пунш
Інгредієнти:
- Сік ананасовий, апельсиновий, журавлинний, яблучний – по 2 склянки.
- Солодке шампанське – 750 мл.
- Ананаси, апельсини, яблука, ківі, лайм, виноград – 750 г.
- Лід.
Спосіб приготування:
- Змішати в каструлі всі види соку.
- Додати сік в ігристе вино.
- Нарізати фрукти шматочками, додати до пуншу лід.
Коктейль Мімоза класичний
Інгредієнти:
- Апельсиновий сік – 90 мл.
- Шампанське – 90 мл.
- Смужка апельсинової цедри.
Спосіб приготування:
- Налити в охолоджений келих апельсиновий сік.
- Додати шампанське і розмішати коктейльною ложкою.
- Прикрасити апельсиновою цедрою.
А щоб спогади від застілля були тільки приємні, Факти ICTV підготували для вас поради, як пити і не п’яніти на Новий рік.