На Новий рік 2020 багатьом хочеться не просто відкоркувати пляшечку шампанського, а й потішити себе і своїх гостей незвичними напоями. Кращі рецепти коктейлів з шампанським – дивіться на Фактах ICTV.

Шампанське є одним із головних атрибутів свята на новорічному столі. Але якщо вам хочеться чогось оригінального, то, використовуючи цей напій, можна зробити безліч смачних коктейлів.

До того ж 2020 – це рік білого Щура, який не надто любить міцний алкоголь. Тож аби приємно здивувати себе і задобрити символ прийдешнього року, можна приготувати святкові коктейлі за нашими рецептами.

Коктейль із шампанського з ягідним пюре

Інгредієнти:

Заморожена малина (або будь-які інші заморожені ягоди) – 2-3 ст. л.

Горілка – 30 мл.

Гренадин – 20 мл.

Рожеве шампанське (або будь-яке інше ігристе вино) – 80-100 мл.

Спосіб приготування:

Ягоди подрібнити блендером, додати горілку, гренадин. Додати ягідне пюре в келих, налити шампанське, перемішати. За бажанням додати кілька кубиків льоду. Прикрасити готовий напій малиною.

Полярна ніч: коктейль з ромом і шампанським

Інгредієнти:

Біле морозиво – 100 г.

Ром – 25 г.

Шампанське – 50 г.

Лід.

Спосіб приготування:

У келихи трикутної форми покласти шматочок льоду, потім дві столові ложки морозива, полити ромом. Додати шампанське.

Зимовий коктейль із шампанського з журавлиною

Інгредієнти:

Шампанське – 100 мл.

Апельсиновий фреш – 100 мл.

Заморожена журавлина – 100 г.

Цукрова пудра.

Лід.

Спосіб приготування:

Розморозити ягоди журавлини. Подрібнити в блендері і ретельно перетерти через сито.

Додати в кожен келих столову ложку журавлинного пюре.

Додати в келих кубик льоду, апельсиновий фреш і охолоджене шампанське.

Щедро посипати коктейль просіяною цукровою пудрою.

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Тропічний фруктовий пунш

Інгредієнти:

Сік ананасовий, апельсиновий, журавлинний, яблучний – по 2 склянки.

Солодке шампанське – 750 мл.

Ананаси, апельсини, яблука, ківі, лайм, виноград – 750 г.

Лід.

Спосіб приготування:

Змішати в каструлі всі види соку. Додати сік в ігристе вино. Нарізати фрукти шматочками, додати до пуншу лід.

Коктейль Мімоза класичний

Інгредієнти:

Апельсиновий сік – 90 мл.

Шампанське – 90 мл.

Смужка апельсинової цедри.

Спосіб приготування:

Налити в охолоджений келих апельсиновий сік. Додати шампанське і розмішати коктейльною ложкою. Прикрасити апельсиновою цедрою.

А щоб спогади від застілля були тільки приємні, Факти ICTV підготували для вас поради, як пити і не п’яніти на Новий рік.