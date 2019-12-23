Що очікує президента РФ Володимира Путіна в 2020 році – читайте в гороскопі від Фактів ICTV.

Гороскоп для президента Росії Володимира Путіна підготував консультант китайської астрології Ба Цзи Давид Векуа.

– Гороскоп цього одіозного політика буде цікавий багатьом як яскравий приклад особливої та ексцентричної астрологічної карти за східним гороскопом Ба Цзи, – зазначає астролог.

Путін народжений у рік Дракона. Під цим знаком народжуються люди, які за своєю натурою є вождями, дуже люблять перемагати, не вміють визнавати поразки та готові до помсти.

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В астрологічній карті Путіна сказано, що всі його активні дії спрямовані на гроші. Про це говорять одразу чотири символи.

– Яскравою відмітною рисою цієї карти народження є те, що кожен, хто спробує впливати на цю людину з позиції влади, потрапляє в могилу, – розповідає Давид Векуа.

Однак в прямому чи переносному значенні, це вже інше питання. Хоча якщо згадати кілька імен російських опозиціонерів, то стає зрозуміло, що в РФ влада не любить протести. Взяти навіть отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, яке сталося 4 березня 2018 року в місті Солсбері (Велика Британія).

– Якщо говорити про переносне значення, то дуже невигідно бути керівником такої людини. Чому? Та тому що керівник моментально кудись подінеться у взаємодії з таким підлеглим, – додав астролог.

Тому енергетично бос слабший та, у кращому випадку, може раптово закінчити свою кар’єру.

Цю закономірність можна простежити на різкому злеті кар’єри Путіна у 90-ті. Від моменту носіння портфеля Собчака до президентства минуло не так багато часу.

Про це говорить і відставка Бориса Єльцина – саме Путін стає виконувачем обов’язків президента РФ, а поступово і сам офіційно зайняв крісло глави Кремля.

Згідно з картою народження Ба Цзи, над Путіним ніхто не може панувати в його країні.

– Ми бачимо цьому підтвердження і в його стрімкій кар’єрі, й у внутрішній ситуації Російської Федерації та в зовнішній політиці, – підсумував Давид Векуа.

До слова, раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп, в якому розкрили таємниці майбутнього для топ-чиновників.