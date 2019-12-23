У Брюсселі собака, що втік з дому, повернувся через шість років

У Бельгії англійський спрингер-спаніель на прізвисько Х’юстон, який втік від господині шість років тому, несподівано знайшовся.

Пес втік ще у серпні 2013 року в передмісті Брюсселя і знайшовся через шіст років перед Різдвом.

Знайти Х’юстона вдалося завдяки спеціальному електронному чіпу з інформацією про господарів.

Коли Франсуазі подзвонили з поліції, вона подумала, що неправильно припаркувала машину.

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Жінка каже, що це майже диво. Х’юстон сидів під дверима одного з місцевих магазинів.

До слова, у США собака “викрав” авто і півгодини дріфтив біля будинку.

Джерело: RTBF

Фото: RTBF