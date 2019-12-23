Google випустив дудл, щоб привітати всіх з прийдешніми святами.

Сьогодні, 23 грудня, Google вирішив привітати всіх з прийдешніми святами.

З цієї нагоди Google випустив новий дудл, на якому зображені три анімаційні свічки. Ймовірно, що творці натякають на Хануку 2019. 23 грудня іудеї відзначають свято свічок.

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Символом свята є свічник – ханукія. Протягом всього свята, яке триває до 30 грудня, на ньому запалюють свічки як пам’ять про диво, коли одна лампада масла горіла вісім діб.

Запалюють свічки щовечора по одній, поки не дійде до восьми.

У це свято дітям дарують подарунки протягом усіх восьми днів.

В Україні сьогодні День штабних спеціальностей і військ спеціального зв’язку.

За народним календарем 23 грудня відзначається День Міни Красномовного – цілителя очних хвороб.

Нагадаємо, Ханука – це іудейське свято, яке ще називають святом свічок. У цей день євреї запалюють свічки і таким чином вшановують пам’ять давніх подій, які вплинули на історію народу. Факти ICTV писали про звичаї та традиції свята.