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Факти / Lifestyle

Що спекти на Різдво: три простих рецепти

Святковий стіл на Різдво складно уявити без ароматної випічки. Кілька простих рецептів із доступних продуктів дивіться на Фактах ICTV.

Випічка на Різдво

Різдвяна випічка обов’язково має бути на столі – на неї дуже чекають наймолодші члени родини.

Порадуйте свою малечу домашніми смаколиками. Рецепти, які ми пропонуємо, нескладні у приготуванні.

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Імбирне печиво

Складові:

  • 180 г вершкового масла;
  • 185 г цукру;
  • 60 г патоки;
  • одне яйце;
  • 1 ч. л. соди;
  • 1 ч. л. меленого імбиру;
  • 1 ч. л. меленої кориці;
  • дрібка солі;
  • 240 г борошна.

Імбирне печиво

Приготування:

1. Масло, цукор і патоку збийте, додайте яйце, перемішайте.

2. Борошно, сіль, соду, спеції змішайте і додайте у яєчно-масляну суміш.

3. Сформуйте кульки і випікайте 10-15 хвилин за 150 градусів.

Різдвяний кекс з мандаринами

Складові:

  • 150 г вершкового масла кімнатної температури;
  • 125 г цукру;
  • 125 г борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 3 яйця;
  • 125 г сухофруктів;
  • 2-3 мандарини;
  • 2-3 ст. л. рому.

Різдвяний кекс

Приготування:

1. Почистіть мандарини і залиште дольки на годину, щоб підсохли.

2. Сухофрукти замочіть у ромі, коньяку або лікері (можна зробити за кілька днів – тоді кекс буде більш ароматним).

3. Розігрійте у сковороді трохи вершкового масла. Дольки мандарина присипте цукром і обсмажте з кожного боку по кілька хвилин, остудіть на тарілці.

4. На цій же сковороді прогрійте замочені сухофрукти, поки лікер не випарується, якщо не хочете сильно відчувати його в кексі. Остудіть.

5. Масло з цукром збийте у пишну масу. По одному додайте три яйця, кожен раз збиваючи. Всипте борошно з розпушувачем, перемішайте до однорідності, додайте сухофрукти.

6. Викладіть частинами тісто у змащену маслом форму, чергуючи шари з карамелізованими мандаринами. Випікати за 180 градусів близько години. Перевірте готовність дерев’яною шпажкою.

7. Гарячий кекс посипте цукровою пудрою, прикрасьте розмарином і мандаринами.

Міні-профітролі із заварним кремом

Інгредієнти для тіста на 50 штук:

  • 350 мл молока жирністю 3,2%;
  • 130 г вершкового масла;
  • 6 г цукру;
  • 1 г солі;
  • 150 г борошна;
  • 5 яєць.

Для крему:

  • 900 мл молока;
  • 70 г крохмалю;
  • 10 жовтків;
  • 200 г цукру;
  • паличка ванілі;
  • 20 г вершкового масла;
  • 200 г вершків жирністю 34%.

Профітролі

Приготування тіста:

1. Молоко, масло, цукор, сіль помістіть в ємність і доведіть до кипіння. Не знімаючи з вогню, додайте борошно, ретельно перемішуючи до однорідної маси.

2. Зніміть з вогню, збийте у блендері, додайте яйце і остудіть.

3. На деко за допомогою кондитерського мішка зробіть кульки середнього розміру і випікайте за температури 180 градусів 20 хвилин.

Приготування крему:

1. Візьміть 300 мл молока, додайте ваніль, цукор, масло і доведіть до кипіння.

2. У цей час змішайте 600 мл молока, крохмаль та жовтки до однорідної маси.

3. З’єднайте обидві суміші та доведіть до кипіння, процідіть через сито і остудіть. Потім додайте вершки і збийте у блендері.

4. Остиглі профітролі через насадку кондитерського мішка наповніть кремом. Зверху можна полити гарячим шоколадом.

Факти ICTV також підготували рецепти традиційних страв на католицьке Різдво 2019.

Фото: the-village.rudreamstime.com, pixabay.com

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