Святковий стіл на Різдво складно уявити без ароматної випічки. Кілька простих рецептів із доступних продуктів дивіться на Фактах ICTV.
Різдвяна випічка обов’язково має бути на столі – на неї дуже чекають наймолодші члени родини.
Порадуйте свою малечу домашніми смаколиками. Рецепти, які ми пропонуємо, нескладні у приготуванні.
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Імбирне печиво
Складові:
- 180 г вершкового масла;
- 185 г цукру;
- 60 г патоки;
- одне яйце;
- 1 ч. л. соди;
- 1 ч. л. меленого імбиру;
- 1 ч. л. меленої кориці;
- дрібка солі;
- 240 г борошна.
Приготування:
1. Масло, цукор і патоку збийте, додайте яйце, перемішайте.
2. Борошно, сіль, соду, спеції змішайте і додайте у яєчно-масляну суміш.
3. Сформуйте кульки і випікайте 10-15 хвилин за 150 градусів.
Різдвяний кекс з мандаринами
Складові:
- 150 г вершкового масла кімнатної температури;
- 125 г цукру;
- 125 г борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 3 яйця;
- 125 г сухофруктів;
- 2-3 мандарини;
- 2-3 ст. л. рому.
Приготування:
1. Почистіть мандарини і залиште дольки на годину, щоб підсохли.
2. Сухофрукти замочіть у ромі, коньяку або лікері (можна зробити за кілька днів – тоді кекс буде більш ароматним).
3. Розігрійте у сковороді трохи вершкового масла. Дольки мандарина присипте цукром і обсмажте з кожного боку по кілька хвилин, остудіть на тарілці.
4. На цій же сковороді прогрійте замочені сухофрукти, поки лікер не випарується, якщо не хочете сильно відчувати його в кексі. Остудіть.
5. Масло з цукром збийте у пишну масу. По одному додайте три яйця, кожен раз збиваючи. Всипте борошно з розпушувачем, перемішайте до однорідності, додайте сухофрукти.
6. Викладіть частинами тісто у змащену маслом форму, чергуючи шари з карамелізованими мандаринами. Випікати за 180 градусів близько години. Перевірте готовність дерев’яною шпажкою.
7. Гарячий кекс посипте цукровою пудрою, прикрасьте розмарином і мандаринами.
Міні-профітролі із заварним кремом
Інгредієнти для тіста на 50 штук:
- 350 мл молока жирністю 3,2%;
- 130 г вершкового масла;
- 6 г цукру;
- 1 г солі;
- 150 г борошна;
- 5 яєць.
Для крему:
- 900 мл молока;
- 70 г крохмалю;
- 10 жовтків;
- 200 г цукру;
- паличка ванілі;
- 20 г вершкового масла;
- 200 г вершків жирністю 34%.
Приготування тіста:
1. Молоко, масло, цукор, сіль помістіть в ємність і доведіть до кипіння. Не знімаючи з вогню, додайте борошно, ретельно перемішуючи до однорідної маси.
2. Зніміть з вогню, збийте у блендері, додайте яйце і остудіть.
3. На деко за допомогою кондитерського мішка зробіть кульки середнього розміру і випікайте за температури 180 градусів 20 хвилин.
Приготування крему:
1. Візьміть 300 мл молока, додайте ваніль, цукор, масло і доведіть до кипіння.
2. У цей час змішайте 600 мл молока, крохмаль та жовтки до однорідної маси.
3. З’єднайте обидві суміші та доведіть до кипіння, процідіть через сито і остудіть. Потім додайте вершки і збийте у блендері.
4. Остиглі профітролі через насадку кондитерського мішка наповніть кремом. Зверху можна полити гарячим шоколадом.
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Фото: the-village.ru, dreamstime.com, pixabay.com