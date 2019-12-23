23 грудня віряни вшановують пам’ять мученика Міни Красномовного. Які ще свята є в цей день та у кого іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

23 грудня іменини святкують Анатолій, Анна, Ангеліна, Олексій, Олександр, Олександра, Євдокія, Петро, Степан, Сергій, Костянтин, Михайло, Іван, Тетяна, Яків, Фекла, Євген, Микола, Георгій.

Віряни сьогодні вшановують пам’ять мученика Міни Красномовного, який постраждав за свою віру.

Вважалося, що він володів даром чудотворення і міг лікувати людей, в яких був поганий зір. Крім того, він забирав з очей пелену, яка заважала відрізняти добро від зла.

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Також 23 грудня відзначають Всесвітній день сноуборду, який вперше провели у 2006 році. У цей день деякі курорти навіть організовують безкоштовний доступ на схили для сноубордистів.

Прикмети на 23 грудня:

як зірки горять яскраво – це до холодів;

буде ясна погода – чекай приходу морозів;

чекай снігопаду, якщо навколо Місяця і Сонця видно кільця;

сороки літають біля житла людей або ховаються під дах, отже буде холодно;

пиво в бочках піниться – до скорих морозів.

Що не можна робити 23 грудня:

якщо подаєте милостиню, не дивіться жебракові в очі, адже можете накликати на себе біду;

уникайте людних місць, бо в них може бути небезпечно.

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