5 км по воді! У Києві чоловік на звичайному мотоциклі перетнув Дніпро

Український каскадер Сергій Совяк встановив рекорд, проїхавши на мотоциклі через Дніпро.

У Києві каскадер і учасник команди Spirit Racing Team Сергій Совяк проїхав 5 км на звичайному мотоциклі через Дніпро зі швидкістю 60 км/год.

– Це всі мої друзі вірили в мене, сім’я не зовсім знає, однак, я впевнений підтримає мене. У нас добре вийшло! – сказав він.

Досягнення було офіційно зареєстровано експертами Реєстру рекордів України.

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Щоб реалізувати задумку потрібен був точний розрахунок і технічна підготовка. При найменшому невірному Русі пілот і мотоцикл виявляються під водою.

– Нас часто запитують, чи завжди спроба встановлення рекорду завершується успішно. Це сенсація! У світі є десять осіб, які спробували встановити рекорд мотокросу, нам приємно, що серед них є українець, – сказала керівник Нацреєстру рекордів України Лана Вєтрова.

До слова, Еліуд Кіпчоге став першим спортсменом, який пробіг марафон менш ніж за дві години, випередивши позначку на 20 секунд. 34-річний кенієць подолав 26,2 милі (42,2 км) за 1 годину 59 хвилин 40 секунд на змаганнях Ineos 1:59 Challenge у Відні.