Apple випустять ігровий комп’ютер для кіберспортсменів – ЗМІ

Apple планує випустити ігровий комп’ютер для кіберспортсменів і може його анонсувати вже в червні 2020 року.

Компанія Apple планує випустити ігровий комп’ютер. Анонс нової моделі очікується в червні 2020 року на конференції розробників WWDC.

Новий комп’ютер, орієнтований на професійних геймерів і матиме високу продуктивність та ціну. Його випустять або у форм-факторі моноблока, або у вигляді ноутбука з великим дисплеєм. Вартість складе $5 тис.

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До речі, у вересні компанія запустила ігровий сервіс Arcade, який доступний за передплатою майже на всіх яблучних пристроях, незважаючи на те, що комп’ютери Mac орієнтовані, в першу чергу, на роботу і творчість, а не на відеоігри.

Нагадаємо, аналітики JP Morgan прогнозують, що Apple може змінити стратегію випуску iPhone, щоб випускати нові пристрої двічі на рік, починаючи з 2021 року. Цей зсув дасть компанії більшу гнучкість у зміні своїх продуктів і конкуренцію з іншими виробниками пристроїв, які випускають нові телефони протягом року.

Джерело: Patenty Apple