Католицьке Різдво 2019 західні християни святкують 25 грудня. Детальніше про одне з найважливіших християнських свят – читайте в матеріалі.

У 2019 році католицьке Різдво припадає на середу. В цей день в місті Віфлеємі народився син Божий Ісус Христос.

Як святкувати католицьке Різдво, а також детальніше про історію свята розповідають Факти ICTV.

Історія свята

Схід першої вечірньої зорі в ніч на 25 грудня знаменує собою народження Сина Божого.

Маленький Христос з’явився на світло в печері, де пастухи переховувались з худобою від негоди. Світ дізнався про те, що народився Спаситель від янголів, які сповістили пастухів.

Волхви, які прямували за світлом яскравої зірки, принесли Сину Божому свої дари – ладан, золото і миро. Саме сцена народження Христа стала головним символом свята Різдва.

Дата святкування Різдва була встановлена ​​ще 431 році на Третьому Вселенському соборі, який відбувся в місті Ефес.

Церковні традиції

Однією з головних традицій для католиків є Адвент – період покаяння, який триває чотири тижні до свята. Віруючі в цей час сповідаються, щоб з чистим серцем брати участь в Різдвяних богослужіннях і прийняти Причастя, а духовенство одягається в шати фіолетового кольору.

У храмах біля вівтарів встановлюється вінок з чотирма свічками. В кожну неділю Адвенту запалюється по одній свічці. Кругла форма вінка символізує вічність, а його зелений колір – надію.

Святкування починається зі сходом першої вечірньої зорі і триває протягом восьми днів. У ці дні католики згадують святих.

Різдвяний час продовжується аж до свята Хрещення, яке в римсько-католицькому календарі відзначається в першу неділю за Богоявленням (6 січня).

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Святвечір

На Святвечір або Вігілій (від латинського vigilia, – пильнування) прикрашають ялинки і встановлюють ясла, а хто не встиг посповідатися, йде до церкви.

На святкову вечерю подають пісні страви. У центрі столу ставлять освячений прісний хліб.

Перед початком вечері глава сім’ї читає уривок з Євангелія від Луки про народження Ісуса Христа. Потім всі присутні беруть зі столу хліб і діляться ним один з одним, бажаючи миру і добра. Після цього починається вечеря Святвечора.

У Святвечір за столом залишають одне вільне місце. Цей знак пам’яті про близьких і дорогих людей, які не можуть в цей день зустріти свято разом з сім’єю.

Після вечері вся сім’я йде на месу.

Традиції різних країн

В католицьких країнах діти та молодь в масках тварин з піснями і добрими побажаннями ходять від будинку до будинку. За це вони отримують солодощі і різні смаколики.

Безліч прикмет пов’язано з різдвяною рослиною – омелою (Viscum). Наприклад, в Скандинавії її вважають уособленням добра і миру, а жителі інших держав вірять, що вона оберігає будинки від блискавки, а також відлякує нечисть.

До речі, англійці з настанням Різдва цілуються під гілками цієї рослини.

У Чехії напередодні Різдва члени сім’ї ворожать на яблуках. Вони вірять, якщо розрізати плід поперек і побачити правильну зірочку з кісточок, то наступний рік обов’язково буде щасливим.

В Австрії двері в цей день не замикають, бо вірять, що до святкового столу можуть в будь-який момент приєднатися друзі і знайомі.

В Іспанії в різдвяну ніч одягаються у народні костюми і виходять на вулиці, веселяться, танцюють і співають пісні. Перед самим початком різдвяної літургії в церкві люди збираються біля центрального входу в храм, беруться за руки і танцюють.

А от в США святкування Різдва – це суцільні веселощі. Всі завалюють один одного подарунками, співають різдвяні пісні, ходять в гості.

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