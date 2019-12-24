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Погода в Україні на 24 грудня (КАРТА)

24 грудня на всій території України очікуються опади у вигляді короткочасних дощів.

Погода в Україні на 24 грудня (КАРТА)

У західних областях України очікуються дощі і вночі, і вдень. Повітря прогріється від 6° до 8°.

У північних та центральних регіонах також дощитиме. Температура вдень 5°…8°, вночі 5°…7°.

Читайте: Сильні снігопади і морози до -20°: синоптик дав прогноз погоди на зиму в Україні

На сході очікується хмарна погода, без опадів. Повітря прогріється до 8°.

Найтепліше буде на півдні України до 11° вдень та 9° вночі. Проте жителям цим регіонів таки доведеться приготуватися до дощів.

До слова, синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік і Різдво в Україні.

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