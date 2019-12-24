24 грудня на всій території України очікуються опади у вигляді короткочасних дощів.
У західних областях України очікуються дощі і вночі, і вдень. Повітря прогріється від 6° до 8°.
У північних та центральних регіонах також дощитиме. Температура вдень 5°…8°, вночі 5°…7°.
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На сході очікується хмарна погода, без опадів. Повітря прогріється до 8°.
Найтепліше буде на півдні України до 11° вдень та 9° вночі. Проте жителям цим регіонів таки доведеться приготуватися до дощів.
До слова, синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік і Різдво в Україні.
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