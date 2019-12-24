В Інституті аграрної економіки порахували, скільки коштуватиме сирна тарілка на Новий рік.

Класична сирна тарілка на новорічний стіл обійдеться в середньому у 300 грн, заявила науковий співробітник Національного наукового центру Інститут аграрної економіки Ольга Козак.

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За її словами, нині українська молокопереробна галузь дозволяє скласти сирну тарілку з елітних сирів вітчизняного виробництва.

Розрахунок здійснювався на компанію з 4-6 дорослих осіб – обсяг сиру на одну людину 100-150 г.

Було обрано п’ять загальновідомих типів елітних сирів українського виробництва:

м’який (брі) – 400-450 грн/1 кг;

напівм’який (гауда витриманий) – 300-350 грн/1 кг;

твердий (маасдам) – 250-350 грн/1 кг;

екстра твердий (пармезан) – 400-500 грн/1 кг;

сир з блакитною цвіллю (рокфор) – 450-500 грн/1 кг.

Така ж тарілка з імпортними сирами коштуватиме на 40-60% дорожче – 420–480 грн.

Сирна тарілка – класична французька закуска, яка складається із щонайменше 5 видів благородних та елітних сирів.

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Джерело: ННЦ Інститут аграрної економіки