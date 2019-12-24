PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Святвечір у західних християн: традиції свята

Що роблять у різдвяний Святвечір за західним обрядом, читайте на сайті Факти ICTV.

Святвечір у західних християн: традиції свята

Різдвяні свята у всьому світі є одними з найбільш значущих і шанованих. Крім того, християни всього світу, зокрема католики, з непідробним захопленням та цікавістю готуються до початку нового року.

Святвечір – це переддень Різдва. За григоріанським календарем, свято припадає на 24 грудня, а православні та греко-католики збираються за святковою вечерею 6 січня.

У цей день подають кутю, яка готується із заздалегідь підготовлених і добре пропарених круп, злакових, зазвичай приправлених медом або сухофруктами.

У різдвяний святвечір в церквах зранку служиться Вечірня з Литією.

Стіл у Святвечір не обмежується основною стравою. Хоча їсти у цей день рекомендується лише раз – після вечірнього богослужіння. Страви подаються до столу лише пісні.

Читайте: Католицьке Різдво 2019: прикмети та заборони на свято

Традиції на різдвяний Святвечір у західних християн:

  • Святвечір – це сімейне свято, і вся родина намагається зібратися в цей день за одним святковим столом.
  • Святкова вечеря складається з пісних страв.
  • Господиня старається, щоб на столі стояло 12 пісних страв за кількістю апостолів Ісуса Христа.
  • Блюдо з освяченим прісним хлібом – різдвяними облатками, кладуть у центрі столу.
  • Перед початком трапези заведено читати уривок з Євангелія від Святого Луки про Різдво Христа і загальну сімейну молитву.
  • Під час вечері присутні обмінюються облатками.

Облатки – це пластинки прісного хліба з фігурним малюнком, які символізують тіло Христа. Відламавши шматочок облатки, той, кому її дарують, вимовляє добре побажання.

  • Заведено залишати за столом одне вільне місце для випадкового гостя.

Будь-який гість у цей день буде посаджений за стіл і прийнятий як член сім’ї в пам’ять про тих рідних, яких уже немає поруч.

Факти ICTV також розповідали про історію католицького Різдва та як його святкувати.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка