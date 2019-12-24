Що роблять у різдвяний Святвечір за західним обрядом, читайте на сайті Факти ICTV.
Різдвяні свята у всьому світі є одними з найбільш значущих і шанованих. Крім того, християни всього світу, зокрема католики, з непідробним захопленням та цікавістю готуються до початку нового року.
Святвечір – це переддень Різдва. За григоріанським календарем, свято припадає на 24 грудня, а православні та греко-католики збираються за святковою вечерею 6 січня.
У цей день подають кутю, яка готується із заздалегідь підготовлених і добре пропарених круп, злакових, зазвичай приправлених медом або сухофруктами.
У різдвяний святвечір в церквах зранку служиться Вечірня з Литією.
Стіл у Святвечір не обмежується основною стравою. Хоча їсти у цей день рекомендується лише раз – після вечірнього богослужіння. Страви подаються до столу лише пісні.
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Традиції на різдвяний Святвечір у західних християн:
- Святвечір – це сімейне свято, і вся родина намагається зібратися в цей день за одним святковим столом.
- Святкова вечеря складається з пісних страв.
- Господиня старається, щоб на столі стояло 12 пісних страв за кількістю апостолів Ісуса Христа.
- Блюдо з освяченим прісним хлібом – різдвяними облатками, кладуть у центрі столу.
- Перед початком трапези заведено читати уривок з Євангелія від Святого Луки про Різдво Христа і загальну сімейну молитву.
- Під час вечері присутні обмінюються облатками.
Облатки – це пластинки прісного хліба з фігурним малюнком, які символізують тіло Христа. Відламавши шматочок облатки, той, кому її дарують, вимовляє добре побажання.
- Заведено залишати за столом одне вільне місце для випадкового гостя.
Будь-який гість у цей день буде посаджений за стіл і прийнятий як член сім’ї в пам’ять про тих рідних, яких уже немає поруч.
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