PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Традиційні подарунки на католицьке Різдво 2019

Ідеї традиційних подарунків на католицьке Різдво зібрали Факти ICTV.

католицьке різдво

Католицьке Різдво щороку традиційно святкують 25 грудня. Цьогоріч воно припадає на середу.

Тож саме час подумати, що подарувати в це світле свято своїм рідним.

Сантони

Так називають фігурки Йосипа, Марії, ясел та новонародженого Ісуса Христа.

За традицією, їх виготовляли з глини своїми руками, а потім розфарбовували та дарували один одному. Інколи умільці зображували цілі сцени, на яких були присутні пастухи, що прийшли вклонитися Христу, тварини та янгол.

Сьогодні такий подарунок можна придбати у магазині та не обтяжувати себе проблемами з глиною.

Свічки

Традиційним і символічним подарунком на Різдво є свічки, які символізують Вічне Світло. Придбати такий подарунок сьогодні дуже просто.

Адже зараз свічки роблять на будь-який смак: маленькі, великі, ручної роботи, зі спеціальною новорічною формою, ароматизовані.

Зазвичай їх ставлять в центр вінка, нагадуючи про вінок, що був на голові в Ісуса Христа. Запалювати їх потрібно кожен святковий вечір.

Читайте: Католицьке Різдво 2019: прикмети та заборони на свято

Різдвяні листівки

Сьогодні придбати гарну різдвяну листівку можна чи не у кожному магазині або супермаркеті.

Але, щоб зробити привітання оригінальним, можна вкласти в листівку оригінальну фотографію з сім’єю, друзями та близькими.

Доповнити все це може оригінальне текстове привітання.

Смаколики

Без ласощів не обходиться жоден різдвяний стіл. Для подарунку підійде печиво у вигляді різдвяної ялинки, сніговика, зірки або інших атрибутів свята.

Можна подарувати шоколад у вигляді різдвяних символів, або ж навіть спекти пиріг у формі зірки або ялинки.

Його можна буде прикрасити тематичним печивом або шоколадом.

Теплий одяг

Традиційним подарунком на Різдво є теплий одяг, який стане у нагоді у цю пору року. Зараз можна знайти чудові светри з атрибутикою свята.

Особливо для подарунку підійде одяг, на якому будуть вишиті різдвяні ялинки, дзвіночки, персонажі фільмів, коміксів, або ж інша атрибутика свята.

Також з теплих речей прекрасно підійдуть рукавиці, шапка або ж шарф.

А щоб доповнити ваші подарунки смачною святковою вечерею, Факти ICTV зібрали рецепти традиційних страв на католицьке Різдво.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка