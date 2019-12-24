Як обрати смачне шампанське, що до нього ставити на стіл і як подавати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зовсім скоро настане час пити шампанське опівночі. Саме ігристе буде одним із факторів чудового святкового настрою на всю новорічну ніч.

Тож Факти ICTV напередодні Нового року 2020 зібрали для вас декілька порад, які допоможуть обрати ідеальний напій до новорічного столу.

Знай різницю

Шампанське: Щоб придбати престижну марку шампанського, воно повинно бути зроблено у Шампані (Франція).

Найсмачніше виготовлене з традиційних сортів шампанського: Шардоне (білий), Піно Нуар і Піно Меньє (темні). За традиційною технологією рідина зброджується у пляшці, а не в резервуарах.

У шампанському завжди дорогі сорти винограду. З трьох видів напоїв (шампанське, просекко і кава) – це найменш солодке і з найприємнішими бульбашками.

Кава: Це іспанське ігристе вино, яке, також як і шампанське, ферментується всередині пляшки, але використовується менш дорогий виноград, що призводить до зниження ціни.

Бульбашки кави тонші, ніж у просекко, але крупніші шампанського і, як правило, кава солодша.

Просекко: Зроблено в Італії, ці вина виробляються за методом Charmat. Вони спочатку ферментуються в резервуарах, а потім розливаються у пляшки.

Просекко зазвичай солодше кави і має найгрубші бульбашки.

Ігристе вино: загальний термін для всіх видів шипучих вин, які не дотримуються традиційних методів виноробства, як три перерахованих вище.

Крім того, воно може прибути з будь-якого місця, від Каліфорнії до Швейцарії.

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Знайди свій рівень солодкого

На останній стадії виробництва цукор додається для вирівнювання кислотності.

Залежно від того, скільки солодкого додано, пляшка потрапить під одну з цих етикеток: від найсухіших до найсолодших.

Brut Nature / Zéro Dosage (брют натюр/зеро дозаж) 0–3 г/л

Extra Brut (екстра брют) 0–6 г/л

Brut (брют) 0–12 г/л

Extra-Sec (екстра сухе) 12–20 г/л

Sec (сухе) 17–35 г/л

Demi-sec (напівсолодке) 33–50 г/л

Doux (ду/солодке) 50+ г/л (дуже рідко зустрічається)

Рівень і ціна

Classic: виготовляється методом класичної шампанізації.

Вартість такого шампанського – від 90 грн до 600 грн. (0,76 л)

Наприклад, Bolgrad, Fratelli, Oreanda, Київ, Советское – від 90 грн.

Reserve: означає, що пляшка витримана протягом деякого часу (який може варіюватися від року до кількох) для отримання більш складних результатів.

Таке шампанське коштує від 700 грн. Ціна може досягти кількох десятків тисяч гривень.

Наприклад, французьке Taittinger 15 Brut Reserve коштує в Україні 42 тис. грн.

Prestige: ці суміші виготовляються з використанням найпрестижнішого винограду з виноробні.

На етикетці обов’язково зазначений рік. І найчастіше це шампанське має власну назву. Це дуже дорогий напій.

Найдорожчі пляшки:

Dom Pérignon Rose Gold 1995 года (6 літрів) – $49 тис.

Dom Pérignon Rosé By David Lynch 1998 года (3 літри) – $11 тис.

Armand De Brignac Brut Gold (6 літрів) – $6,5 тис.

З чим подавати

Найсолодший сорт – Doux краще подавати з крем-брюле.

Demi-Sec, Sec і Extra Sec належать до солодкої гами. Вони добре підходять до десертів, гострої азіатської їжі. Також чудово поєднується з м’ясом птиці, спаржею, дичиною, негострим сиром, фруктами, печивом і морозивом.

Brut і Extra Brut, на відміну від більш солодких сортів, дуже універсальні і можуть бути використані самі по собі. Закуска до шампанського брют повинна бути такою ж низькокалорійною, як і воно саме.

Наприклад, телятина, страви з м’яса птиці і нежирної риби, креветки, бутерброди з червоною ікрою, фісташки, легкі паштети.

Солодкі суміші добре доповнюють десерти, а кислі сорти краще підходять для салатів, канапе, м’яса.

Якщо ви вирішили потішити себе та своїх гостей чимось незвичайним, то Факти ICTV підготували топ-5 рецептів коктейлів з шампанським на Новий рік 2020.