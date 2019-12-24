Символ Нового року 2020 – Металевий білий Щур. Щоб удача супроводжувала весь рік, потрібно правильно його зустріти. Про традиції святкування читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Новий 2020 рік пройде під знаком Щура, який у Китаї вважається символом мудрості, удачі та багатства.

До речі, дата східного нового року залежить від місячного календаря, тому рік Щура настане лише 25 січня, а українці матимуть ще один день для свята.

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Щоб заручитися підтримкою цього гризуна, потрібно знати, як зустріти Новий рік 2020, в які кольори одягатися, як прикрасити будинок і що не можна робити.

Традиції та заборони на Новий рік 2020

Передусім варто подумати про колір вбрання. Це не обов’язково білий – Щуру також сподобаються сірий та інші світлі відтінки в одязі.

Родзинкою в наряді може бути срібний пояс або ланцюжок з кулоном – все, що має металічний блиск.

Прикрасьте інтер’єр дрібничками з натуральних матеріалів, влаштуйте велике свято зі смачними та ситними стравами на столі. Обмежень тут немає, тільки не переборщіть з алкоголем – жодних міцних спиртних напоїв!

Для близьких приготуйте невеликі сувеніри та листівки із зображенням символу року. На сході вони вважаються важливішими за будь-які інші презенти.

Щуру не сподобається, якщо ви будете лаятися та сперечатися за столом, мити або розбивати посуд, але найбільше він розсердиться, якщо ви викинете недоїдені продукти.

Також не можна святкувати Новий рік на самоті, хандрити і тужити.

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