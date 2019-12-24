24 грудня в Україні відзначають День працівників архівних установ. Які ще свята є в цей день та у кого іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
24 грудня іменини святкують Терентій, Вікентій, Данило, Омелян, Іван, Леонтій, Микола та Петро.
У цей день щорічно в Україні відзначається День працівників архівних установ. Це професійне свято було встановлено указом президента країни №1200/98 від 30 жовтня 1998 року.
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За церковним календарем віряни вшановують пам’ять преподобного Данила Стовпника, преподобного Луки Нового Стовпника, преподобного Никона Сухого Печерського.
Прикмети на 24 грудня
- Якщо по обидва боки від сонця з’явилися відблиски, то настають морози.
- Промені сонця вгору тягнуться – до холоднечі, вниз – до хуртовини.
- Кілька білок в одне дупло залізли – будуть морози.
Що не можна робити 24 грудня
- Щоб зло не потрапило до вашої оселі, покладіть біля порогу сокиру вістрям вгору.
- Також у цей день здавна не можна було виходити з дому, коли темно.
- Сьогодні не можна гучно розмовляти та кричати, адже вважається, що така поведінка може привернути увагу злих сил.
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