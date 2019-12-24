24 грудня в Україні відзначають День працівників архівних установ. Які ще свята є в цей день та у кого іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

24 грудня іменини святкують Терентій, Вікентій, Данило, Омелян, Іван, Леонтій, Микола та Петро.

У цей день щорічно в Україні відзначається День працівників архівних установ. Це професійне свято було встановлено указом президента країни №1200/98 від 30 жовтня 1998 року.

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За церковним календарем віряни вшановують пам’ять преподобного Данила Стовпника, преподобного Луки Нового Стовпника, преподобного Никона Сухого Печерського.

Прикмети на 24 грудня

Якщо по обидва боки від сонця з’явилися відблиски, то настають морози.

Промені сонця вгору тягнуться – до холоднечі, вниз – до хуртовини.

Кілька білок в одне дупло залізли – будуть морози.

Що не можна робити 24 грудня

Щоб зло не потрапило до вашої оселі, покладіть біля порогу сокиру вістрям вгору.

Також у цей день здавна не можна було виходити з дому, коли темно.

Сьогодні не можна гучно розмовляти та кричати, адже вважається, що така поведінка може привернути увагу злих сил.

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