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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 24 грудня 2019

24 грудня в Україні відзначають День працівників архівних установ. Які ще свята є в цей день та у кого іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке свято сьогодні, 24 грудня 2019

24 грудня іменини святкують Терентій, Вікентій, Данило, Омелян, Іван, Леонтій, Микола та Петро.

У цей день щорічно в Україні відзначається День працівників архівних установ. Це професійне свято було встановлено указом президента країни №1200/98 від 30 жовтня 1998 року.

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За церковним календарем віряни вшановують пам’ять преподобного Данила Стовпника, преподобного Луки Нового Стовпника, преподобного Никона Сухого Печерського.

Прикмети на 24 грудня

  • Якщо по обидва боки від сонця з’явилися відблиски, то настають морози.
  • Промені сонця вгору тягнуться – до холоднечі, вниз – до хуртовини.
  • Кілька білок в одне дупло залізли – будуть морози.

Що не можна робити 24 грудня

  • Щоб зло не потрапило до вашої оселі, покладіть біля порогу сокиру вістрям вгору.
  • Також у цей день здавна не можна було виходити з дому, коли темно.
  • Сьогодні не можна гучно розмовляти та кричати, адже вважається, що така поведінка може привернути увагу злих сил.

Факти ICTV також писали про те, які ще свята будуть у грудні 2019 року.

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