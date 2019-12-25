25 грудня українці відзначать католицьке Різдво 2019. У цей час починається період новорічних чудес, який так люблять діти. Куди піти з дитиною на католицьке Різдво – читайте на Фактах ICTV.

Афіша на католицьке Різдво 2019 наповнена цікавими і захопливими заходами, які підійдуть для дітей і дорослих.

Цього року на католицьке Різдво можна вирушити на неймовірне шоу нового формату 5D Winterra, яке буде цікаве людям різного віку.

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Також 25 грудня в Києві пройде безліч вистав для малят: Зимова казка, Новорічна феєрія Таємниця чаклуна і Майстри новорічних чудес.

Інтерактивні шоу і тематичні бали чекають своїх маленьких гостей 25 грудня.

Факти ICTV підібрали найкращі події Києва, куди можна піти з дитиною на католицьке Різдво.

Лапландія 360

25 грудня, 10.00

Софійська площа

Вартість: 190 грн

Купити квитки можна тут

Локація площею 150 кв. м перетвориться в інтерактивне шоу, яке переміщує глядачів прямо в Лапландію.

Разом з ельфом Ейнаром ви здійсните інтерактивну подорож до Санти в його сучасну резиденцію. Відчуєте, що означає опинитися на льодовій брилі посеред засніженого озера, побачите, як ельфи готуються до свят, і потрапите в найпотаємнішу кімнату у світі, де збуваються мрії.

За допомогою сучасних технологій гості Лапландії 360 опиняться в самому центрі цієї засніженої країни.

Світлові, візуальні, звукові спецефекти створять відчуття повного занурення в інтерактивну подорож. А герої, яких глядачі зустрінуть на своєму шляху, покажуть, як змінився традиційний світ Санти в XXI столітті.

Новорічна казкова одісея

25 грудня, 10.00

Будинок Архітектора

Вартість: 220 – 270 грн

Купити квитки можна тут

На гостей чекає вистава з цікавим та повчальним сюжетом, яскраві костюми, професійні актори, каскадери, акробати, ростові ляльки, спеціальні ефекти та 3D-декорації.

Перед виставою в холі працюватимуть аніматори. Вони проводитимуть ігри, конкурси та естафети. Чарівник покаже справжню магію, а ростові ляльки зустрічатимуть глядачів.

Після вистави працюватимуть фотозони. Можна буде сфотографуватись зі справжнім Святим Миколаєм та отримати подарунки.

Зимова казка

25 грудня, 10.30

Театр на Михайлівській, Верхня сцена

Вартість: 250 грн

Купити квитки можна тут

Театр Сонечко підготував для своїх глядачів та їхніх батьків веселу і добру виставу. Простий сюжет зимової казки, наповнений гумором, піснями, танцями, погонями та інтригою. Він дуже нагадує старі мультфільми про Діда Мороза, хитру лисицю і дурного вовка.

Перед виставою на всіх чекає зустріч зі Снігуронькою, Зайцем і Дідом Морозом, без уваги якого не залишиться жоден юний глядач.

Новорічна феєрія Таємниця чаклуна

25 грудня, 10.30

Київський палац дітей та юнацтва

Вартість: 100-150 грн

Купити квитки можна тут

На дітей та їхніх батьків чекає цікава новорічна вистава, наповнена пригодами та несподіванками.

За сюжетом, напередодні Нового року батько віддає сина на навчання майстрові, який виявляється справжнім чаклуном. Хлопець потрапляє до школи магії, де знайомиться з її мешканцями.

До вистави у Палаці працюватимуть інтерактивні ігрові майданчики, веселі атракціони та розваги біля ялинки.

Майстри новорічних чудес

25 грудня, 13.00

Театр на Михайлівській, Верхня сцена

Вартість: 250 грн

Купити квитки можна тут

Дива трапляються лише там, де на них чекають — саме так вважає мишка на ім’я Мері, яка готується до свят та мріє, аби у її домі нарешті трапилось справжнє зимове диво. А мишеня Олівер – затятий реаліст, який зовсім не бачить сенсу у цій святковій метушні! Тож ідеальне сімейне святкування під загрозою.

У досить авантюрну історію доведеться вплутатися песику Джеккі та коту Тому.

Цікава та добра вистава чекає на своїх глядачів 25 грудня.

Winterra. Легенда казкового краю

25 грудня, 14.00

ВДНГ

Вартість: 250-2 990 грн

Купити квитки можна тут

На ВДНГ повертається легендарне зимове шоу світового рівня Winterra. Легенда казкового краю. Шоу покажуть у новому для українського глядача форматі – 5D: актори будуть відігравати ролі та взаємодіяти з залом у п’яти площинах концерт-холу.

Слідкуючи за перфомансом на сцені, епізодами з обох боків залу та посеред партеру, а також за номерами під стелею, глядачі опиняться у самому епіцентрі подій. Шоу буде доповнено візуальними спецефектами, графікою та живим вокалом.

В історії дещо змінять сюжетну лінію та збільшать кількість хореографічних та акробатичних номерів, у порівнянні з попереднім сезоном.

В основу цьогорічного шоу Winterra. Легенда казкового краю лягли 5 D-складових: Dобра історія, Dрайвові танцювальні та акробатичні номери, Dивовижний вокал, що звучатиме наживо, Dорогоцінні спогади дитинства та Dійство, яке варто побачити.

Новорічні та Різдвяні бали в гостях у Сонечка

25 грудня, 15.30

Театр на Михайлівській, Верхня сцена

Вартість: 250 грн

Купити квитки можна тут

Унікальний різдвяний бал – це сімейне інтерактивне свято в театрі. Тому сюди варто приходити цілими родинами.

Бали розраховані на дітей від трьох до 12 років та їхніх батьків.

Без уваги і подарунків не залишиться ніхто, якщо діти прийдуть у карнавальному костюмі.

Бал 25 грудня буде присвячений святкуванню Різдва! Тож обов’язково з’явиться Янгол з благою вістю.

Neon Party

25 грудня, 18.00

Дитячий клуб ZkidZ

Вартість: 180 грн

Купити квитки можна тут

Neon party – це яскрава пригода, під час якого ви вирушите у світ віртуальної реальності. Вогні неонового міста, цифрові персонажі і фантастичні герої стирають межі між реальністю і фантазією.

Це унікальне шоу з’єднає візуальні спецефекти і циркове мистецтво, хореографічні номери та інтерактивні ігри в неймовірній постановці.

Також гостей чекає найкраща вечірка з неоновими коктейлями і не віртуальними частуваннями, ігровою програмою і запальною дискотекою.

До слова, свято є відмінним приводом вирушити в подорож Європою, щоб відчути передноворічне диво. Факти ICTV обрали п’ять популярних напрямків, куди поїхати на католицьке Різдво.