Листівки з католицьким Різдвом 2019

Найкращі листівки з католицьким Різдвом, яке щороку святкують 25 грудня, підготували Факти ICTV.

Різдво є одним із найголовніших церковних свят для віруючих. З нього зазвичай починаються новорічні святкування в багатьох країнах світу.

На католицьке Різдво сім’ї збираються разом за святковим столом, дарують один одному подарунки, йдуть на урочисту службу в храмах.

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У цей день відбуваються три богослужіння. Перше опівночі. Воно символізує єдність Отця і Сина. Друге – на світанку. Третє, яке доносить символ народження Ісуса Христа в серця всіх віруючих, відбувається вдень.

Якщо з якихось причин ваші рідні відсутні за святковим столом, то ви можете їм нагадати про свою любов красивою листівкою.

Для тих, хто збирається великою родиною за сімейним столом, Факти ICTV підготували рецепти традиційних страв на католицьке Різдво 2019.

Фото: Pixabay.com, Art-shop.com.ua, Unsplash