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Листівки з католицьким Різдвом 2019

Найкращі листівки з католицьким Різдвом, яке щороку святкують 25 грудня, підготували Факти ICTV.

з католицьким різдвом

Різдво є одним із найголовніших церковних свят для віруючих. З нього зазвичай починаються новорічні святкування в багатьох країнах світу.

На католицьке Різдво сім’ї збираються разом за святковим столом, дарують один одному подарунки, йдуть на урочисту службу в храмах.

Читайте: Як святкують католицьке Різдво 2019 – традиції свята

У цей день відбуваються три богослужіння. Перше опівночі. Воно символізує єдність Отця і Сина. Друге – на світанку. Третє, яке доносить символ народження Ісуса Христа в серця всіх віруючих, відбувається вдень.

Якщо з якихось причин ваші рідні відсутні за святковим столом, то ви можете їм нагадати про свою любов красивою листівкою.

Листівка з католицьким Різдвом

З католицьким Різдвом

Привітання з католицьким Різдвом

Листівки з католицьким Різдвом 2019

З католицьким Різдвом 2019 листівка

Для тих, хто збирається великою родиною за сімейним столом, Факти ICTV підготували рецепти традиційних страв на католицьке Різдво 2019.

Фото: Pixabay.com, Art-shop.com.ua, Unsplash

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