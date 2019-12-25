Коридор затемнень – непростий період у багатьох аспектах життя. Як його пережити і яких дій краще уникати – у нашому ексклюзивному матеріалі.

Йде непростий період в астрологічному плані. Загальні рекомендації і хто зі знаків зодіаку у зоні ризику – розповіла астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Коли коридор затемнень

Коридор затемнень зими 2019-2020 відкриває кільцеве сонячне затемнення, яке відбудеться 26 грудня і триватиме до 10 січня. Закриває цей непростий період напівтіньове місячне затемнення.

Чим небезпечний період

У питаннях соціального статусу і у кар’єрі на багатьох чекають зміни. Для керівників і політиків цей сезон затемнень може принести багато переживань і вимушених змін у структурах і організаціях, до яких вони належать. Пом’якшити прийдешні події можна, якщо у грудні приділяти час сім’ї, займатися будинком, більше часу проводити з батьками. Питання родини будуть на першому плані в період з 3 до 11 січня 2020.

3 січня – важлива дата, яка є серединною точкою між затемненнями. У цей день потрібно бути дуже обережними. Серединна точка – це день відсутності контролю, багато що може йти не за планом. Також це день перезавантаження, тому дуже важливі ваші позитивні думки. Не варто починати важливі справи або ухвалювати серйозні рішення, тому що розвиток подій може бути непередбачуваним.

Результати всіх справ, розпочатих 3 січня, можуть бути насичені тривожними випадковостями, які різко змінюють хід справи. Не варто планувати авіаперельоти і поїздки, краще зосередитися і зануритися в себе.

У період місячного затемнення доцільно буде більше уваги приділити своїй кар’єрі і робочому колективу, щоб трохи розрядити обстановку в сім’ї.

Хто з знаків зодіаку в зоні ризику

Особливо складний період з 25 грудня до 11 січня буде для представників знаків Козеріг, Рак, Овен і Терези.

Для Овнів складні два тижні, можливі різні порушення здоров’я, травми. Краще провести день вдома у спокійній обстановці, усамітнитися. Намагайтеся не нервувати, не ухвалювати важливих рішень, оскільки у стані невпевненості у собі можна легко допустити серйозну помилку.

Зараз підвищена емоційність і агресивність.

Для Тельців нейтральний період. Для вас коридор затемнень пройде більш-менш спокійно. Але варто враховувати особливість цього періоду.

Можливі сварки на виробництві, непорозуміння, особливо з партнерами і співробітниками протилежної статі. Відкладіть ухвалення угод, підписання контрактів, ділові поїздки. Змиріться з тим, що доведеться почекати більш сприятливого часу.

У Близнюків все буде добре, якщо підготуєте себе до коридору затемнень. Ви зможете навіть відчути деякий душевний підйом, навколо вас утворюється сприятлива емоційна атмосфера, яка допоможе вам успішно вирішити багато питань.

Представникам знаку Раки буде дуже не просто у період затемнень. Зведіть до мінімуму можливість особистих зіткнень, протистояння з керівництвом.

Можливі непорозуміння, погіршення фізичного самопочуття, зараз сильно підвищена конфліктність.

Левам період затемнень принесе зовнішній напружений фон, але особисто для вас ці два тижні пройдуть без серйозних неприємностей. Дотримуйтесь загальних рекомендацій, тоді коридор затемнень буде спокійним.

Якщо вам вдасться сконцентруватися і підготувати себе морально до цього періоду, то відбудеться гармонізація у багатьох сферах життя.

Для Дів наближається час конструктивних трансформацій. Період затемнень торкнеться питань вашої індивідуальності і думки у суспільстві про вас.

Терезам складно у цей період, будуть постійні перепади настрою, можливі порушення здоров’я. Все це може на два тижні вибити вас зі звичного кола подій. Щоб уникнути труднощів у відносинах з начальством, протистоянь з колегами і з підлеглими, візьміть відпустку на цей період.

Скорпіонам нема чого боятися, якщо ви готові впустити зміни у своє життя. Проявляйте обережність у цей непростий період. Відбувається серйозне перезавантаження, будуються грандіозні плани. Початок багатьом глобальним проектам буде закладено, а розвиток відбудеться пізніше.

Стрільцям 3 січня буде властива імпульсивність, запальність, потреба активно проявитися, звернути на себе увагу. А це у період затемнень не є корисним.

Стримуйте свою фізичну активність і будьте готові до різних подій, явищ, процесів.

Для Козерогів цей період буде важким, можливі розставання і втрати.

Орієнтуйтеся на свої внутрішні відчуття і пам’ятайте – настав час змін. А це означає, якщо раніше ви обирали одну стратегію, зараз доведеться діяти інакше, особливо у сфері особистих і ділових взаємин.

Водолії не особливо відчують важкість і неоднозначність періоду затемнень. Враховуйте загальні рекомендації на період коридору затемнень – і все буде добре.

Рибам варто очікувати підводних каменів у багатьох справах. Зосередьтеся на кар’єрі і соціальному житті, намагайтеся емоційно не перевантажуватися. Затемнення зими можуть торкнутися теми глибоких психологічних проблем.

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