Факти ICTV підготували три музичні добірки, які забезпечать новорічний настрій.

Музика – важлива складова свята. Ми підібрали найвдаліші, на нашу думку, пісні на Новий рік 2020 і склали з них три списки треків. Один плейліст на Новий рік 2020 для передноворічних справ, другий – для святкової вечері 31 грудня, третій – для ледачого 1 січня.

Плейліст 1. Традиційний – для передноворічних справ

З цією музичною добіркою навіть дуже зайняті люди почнуть планувати зустріч Нового року і захочуть бігти за подарунками. Під ці пісні можна прикрашати ялинку, готувати святкову вечерю, пакувати подарунки, наряджатися та підписувати листівки.

Плейліст 2. Фоновий – для вечері 31 грудня

Другий плейліст на Новий рік 2020 року – атмосферні пісні, які підійдуть для спокійної вечері з сім’єю або друзями. Вони не такі відомі, як треки з першої добірки, однак передають новорічний настрій, не дуже акцентують на собі увагу і дають можливість поспілкуватися. Згадайте, що хорошого з вами сталося в 2019 році. Складіть плани на наступний рік.

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Плейліст 3. Ранковий – для ледачого 1 січня

Багато хто жартує, що 1 січня – найкоротший день у році. Не встиг прокинутися, як вже вечір. Тож дозвольте собі провести його неспішно і під хорошу музику. Залиште всі справи на потім і дозвольте собі полінуватися. Насолоджуйтесь домашнім затишком, їжею і спілкуванням з близькими.

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