Що подарувати мамі на Новий рік 2020 року – найкращі ідеї подарунків на Новий рік, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що подарувати мамі на Новий рік 2020, щоб сюрприз вийшов корисним, цікавим і від щирого серця.

Попрацюйте над подарунком – буде приємно

Звичайно, можна купити свічки, набір для кухні, звичайну кулінарну книгу та інші тривіальні подарунки, про які насправді не мріє кожна жінка.

Так, вони корисні, але це той випадок, коли краще купувати самостійно.

Якщо ж вас попросили або натякнули про ці подарунки, то хоча б будьте оригінальними.

Наприклад, ту ж кулінарну книгу можна піднести цікаво, а не просто купити готову.

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Надрукуйте на замовлення іменну кулінарну книгу з фотографією матусі. Вона зможе записувати туди власні рецепти і відчувати себе знаменитим шеф-кухарем, як Джеймс Олівер або Ектор Хіменес-Браво.

Придбайте матусі поїздку за кордон. При цьому, не один квиток подаруйте, а поїдьте разом з нею.

Ви зможете більше часу провести разом, адже це вже не так часто буває, чи не так?

Квитки на лоукості можна відхопити доволі вигідні і з’їздити, скажімо, у снігову Європу на вихідні.

Мама завжди вся в турботах. Вона віддає більше, ніж отримує, і рідко дозволяє собі відпочити.

Запросіть її в театр. Придбайте квитки на класику. І матуся відпочине, буде натхненна, нарешті забуде про турботи і проведе приємний час з вами.

Зверніть увагу на техніку, якою користується мама. Якщо у неї старенький телефон, то чи не час взяти новий, щоб вона могла з вами спілкуватися по відеозв’язку, дивитися улюблені відео.

Можна також розглянути варіант планшета і розумного годинника, який буде зручним гаджетом і також відслідковуватиме її здоров’я.

Раніше Факти ICTV пропонували добірку ідей подарунків на Новий рік. Зокрема, склали список з 10 найкращих подарунків чоловікові.