PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Прості рецепти салатів на Новий рік 2020

Рецепти салатів на Новий рік 2020, які стануть прикрасою столу і зроблять зустріч року Білого Щура по-справжньому яскравою, підготували Факти ICTV.

Прості рецепти салатів на Новий рік 2020

Якщо ви вирішили залишити у минулому традицію готувати олів’є і оселедець під шубою, то запам’ятовуйте п’ятірку незвичайних салатів на Новий рік 2020.

Вони прекрасно доповнять ваше новорічне меню!

Салат з куркою на Новий рік 2020

Складові на 3-4 порції:

  • 300 г курячої грудки;
  • 150 г твердого сиру;
  • 4 яйця;
  • 1 морквина;
  • 1 ківі;
  • 100 г консервованої кукурудзи;
  • 3 ст. л. майонезу.

 

Приготування:

1. Моркву і курячу грудку відваріть до готовності, яйця зваріть круто (7-9 хвилин), це можна зробити заздалегідь.

2. Твердий сир і моркву натріть на дрібній тертці. На такий же тертці натріть і яйця.

3. Курячі грудки поріжте кубиками або розділіть на волокна, як вам більше подобається.

4. Починайте викладати салат. Візьміть тарілку, в середину поставте сервіровочне кільце. Навколо кільця викладіть яйця і змастіть майонезом.

5. Зверху викладіть подрібнену курячу грудку і також змастіть майонезом. Наступний шар – морква.

6. Далі – тертий твердий сир, який рясно змастіть майонезом.

7. Зверху прикрасьте салат тонкими пластинами ківі і кукурудзою.

Салат Феєрверк

Складові:

  • 200 г шинки;
  • 4 курячі яйця;
  • 2 помідори;
  • цибулина;
  • 3 болгарських перчини;
  • майонез – за смаком.

 

Приготування:

1. Яйця зваріть круто, очистіть. Відокремте білки від жовтків. Перші наріжте соломкою, другі – розітріть на крихту. У перцю зріжте хвостики і видаліть насіння. Шинку, цибулю, томати та перець наріжте тонкими скибочками.

2. Викладіть всі компоненти по колу в кілька шарів. Спочатку чергуйте м’ясо і цибулю, потім перець і білки. Останнім ярусом викладіть помідори, між яким видавіть смужки майонезу.

3. Верхівку салату прикрасьте тертими жовтками. Щоб цибуля не зіпсувала смак, попередньо залийте її окропом, залиште на 5 хвилин і промийте холодною водою.

Бурякові ялинки

Інгредієнти на 6 порцій:

  • 6 невеликих буряків;
  • 150 г м’якої бринзи;
  • 1 авокадо;
  • 1 ч. л. густої сметани;
  • 1 ч. л. лимонної цедри;
  • 1 ч. л. лимонного соку;
  • сіль, перець, зелень – за смаком.

 

Приготування:

1. Буряк відварити в мундирі, остудити, очистити від шкірки. Нарізати пластами товщиною 3 мм. Посолити і поперчити за смаком.

2. В одній мисці змішати бринзу з цедрою лимона, подрібненим часником і меленим перцем. В іншому посуді змішати м’якоть авокадо, додати сметану, мелений перець і ретельно розім’яти виделкою.

3. Зробити ялинки двох видів з різною начинкою. Викладати на кожен буряковий кружечок трохи начинки, взявши за основу найширший пласт, щоб ялинки вийшли стійкими. Кожну конструкцію скріпити за допомогою шпажки.

4. Готові ялинки прикрасити зеленню.

Читайте: Подарунки на Новий рік 2020 – 10 найкращих ідей

Салат Перший сніг

Складові:

  • 200 г будь-якого відвареного м’яса, крім курки;
  • 3 варених яйця;
  • 80 г твердого сиру;
  • 40 г волоських горіхів;
  • виноград без кісточок;
  • майонез і сіль – за смаком.

 

Приготування:

1. М’ясо та яйця порізати соломкою, сир натерти, горіхи порубати. Кожен інгредієнт окремо (сир трохи залишити для прикраси) перемішати з майонезом і при бажанні трохи посолити.

2. Викласти шарами: м’ясо, горіхи, сир, яйця. Краї салату обсипати сиром.

3. На верх викласти половинки винограду, сніжинки з сиру.

Олів’є з креветками

Свіжі огірки, авокадо і креветки роблять страву ніжною та легкою.

Складові:

  • 250 г креветок (свіжоморожених);
  • 2 авокадо;
  • 2 свіжих огірка;
  • одна велика морквина;
  • 150 г консервованого горошку;
  • 8 перепелиних яєць;
  • цибулина;
  • куряче яйце;
  • 155 мл олії оливкової;
  • 1 ч. л. цукру;
  • по 1,5 ч. л. гірчиці і лимонного соку;
  • сіль з прянощами, 2 ч. л. меленого чорного перцю.

 

Приготування:

1. Відварити моркву протягом 25 хвилин, вийняти, остудити, очистити від шкірки, нарізати дрібними кубиками.

2. Для приготування домашнього майонезу в ємність для блендера помістити гірчицю, 0,5 ч. л. солі і чорного перцю. Додати куряче яйце і збити. Поступово додати 140 мл олії, продовжуючи збивати. Довести масу до однорідного стану. Вичавити з лимона 1,5 ч. л. соку, додати в майонез, ще раз збити.

3. Поставити на вогонь каструлю з водою, довести до кипіння, посолити, покласти креветки. Вимкнути вогонь і залишити на 5-7 хвилин. Відкинути креветки на друшляк, остудити і почистити.

4. Перепелині яйця відварити протягом 3 хвилин, почистити, розрізати на чотири частини. Помити авокадо, видалити шкірку і кісточку, нарізати кубиками. Огірок теж нарізати кубиками, цибулину дрібно нашаткувати.

5. В окремому посуді змішати яйця, моркву, зелений горошок, нарізаний огірок, кубики авокадо і креветки. Присолити, поперчити, додати майонез і перемішати.

Де зустрічатимете Новий рік?

Результати

Детальніше про те, які страви можна приготувати на Новий рік 2020, дивіться у нашому матеріалі.

Фото та рецепти: Dreamstime, rutxt.ru, takprosto.cc 

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка