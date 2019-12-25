25 грудня католики всього світу відзначають свято Різдва Христового. Найкращі привітання з католицьким Різдвом 2019 року в картинках – читайте на Фактах ICTV.

Католицьке Різдво прийнято відзначати в колі сім’ї. В цей день варто запастися словами, якими можна привітати родичів і близьких друзів.

Немає нічого приємнішого за особисте привітання, але якщо з якоїсь причини ви не можете зібратися всі разом за столом, тоді можна привітати і листівкою в мережі.

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Факти ICTV зібрали найкращі привітання з католицьким Різдвом 2019 у картинках.

До слова, афіша на католицьке Різдво 2019 наповнена цікавими і захопливими заходами, які підійдуть для дітей і дорослих. Факти ICTV підібрали найкращі події столиці, куди можна зводити дитину на свято.