PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Привітання з католицьким Різдвом 2019 у картинках

25 грудня католики всього світу відзначають свято Різдва Христового. Найкращі привітання з католицьким Різдвом 2019 року в картинках – читайте на Фактах ICTV.

Поздравления с католическим Рождеством 2019 в картинках

Католицьке Різдво прийнято відзначати в колі сім’ї. В цей день варто запастися словами, якими можна привітати родичів і близьких друзів.

Немає нічого приємнішого за особисте привітання, але якщо з якоїсь причини ви не можете зібратися всі разом за столом, тоді можна привітати і листівкою в мережі.

Читайте: Католицьке Різдво: історія і традиції свята

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з католицьким Різдвом 2019 у картинках.

 

До слова, афіша на католицьке Різдво 2019 наповнена цікавими і захопливими заходами, які підійдуть для дітей і дорослих. Факти ICTV підібрали найкращі події столиці, куди можна зводити дитину на свято.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка