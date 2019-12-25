Як прикрасити стіл на Новий рік 2020

До Нового року хочеться причепурити не лише ялинку, але і новорічний стіл. У цьому допоможе святкове сервування, модний декор та креативна подача страв. Як стильно прикрасити новорічний стіл в 2020 році, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Щоб не тільки смачно поїсти, але і красиво зустріти гостей, потрібен новорічний декор. Від вдалого сервування залежить святковий настрій всієї компанії. Як стильно прикрасити стіл на Новий рік 2020?

Визначаємо стиль

Сервування столу має виглядати гармонійно. Якщо ваша квартира – уособлення затишного хюґе, то червоні серветки та статуетки амурчиків зайві на новорічному столі. Краще “вдягти” чашки та вази у теплі “светри”. Тож визначте головні кольори вечірки та стиль: це допоможе правильно сервувати стіл.

Плануємо композицію

Складно прикрасити стіл, який щільно заставлений вазами з олів’є, оселедцем під шубою та холодцем. Не віддавайте все під їжу: залиште місце для декору. Приберіть зайве на сусідні полиці або подавайте страви поступово. Не використовуйте занадто широкі тарілки, якщо у вас багато страв.

Накриваємо святковий стіл

Скатертина . Вона має гармоніювати із кольоровою гамою кімнати. Класика жанру – світла скатертина, доповнена яскравими акцентами. Для новорічного свята можна придбати веселу скатертину з кумедними оленями, сніговиками, Святим Миколаєм та іншими новорічними персонажами.

Серветки. Саме вони створюють настрій та акценти на новорічному столі. Серветки з тканини можна використати для декору: створити з них цікаву композицію. Але найголовніший тренд – спеціальні чохли для новорічного начиння: шкарпетки Санти, в’язані “спальники” для ложок та виделок.

Декор. Віддайте під нього центральну частину столу. Продумайте і збудуйте композицію, а вже потім розставляйте страви. Виняток – ви декоруєте стіл дрібними іграшками, шишками, які просто розкладає між тарілками.

Читайте: Меню на Новий рік 2020 для святкування вдома

Декор для новорічного столу 2020

Світлодіодні свічки. Вони безпечні й не зіпсують воском скатертину. Будьте креативні, зробіть оригінальну підставку під свічку. Наприклад, шматочок яблука, всипаний блискітками та корицею.

Блискучий декор. Білий металевий Щур обожнює все біле і блискуче. В ідеалі, на святковому столі має бути білосніжна скатертина, яку прикрашають блискучі свічки-ялинки.

Наперон . Це вузька скатертина невеликого розміру. Наперон розкладають по центру столу поверх скатертини. А вже на ньому розставляють новорічний декор: свічки, новорічні кулі, баночки зі світлодіодами. Щоб виглядало цікаво, наперон та скатертина мають контрастувати: червоне та сіре, молочний та коричневий.

Стрічки. Ними прикрашають келихи, оформлюють столові прибори. Цікаво виглядають банти в композиції з хвої, розкладеної на краях столу.

Хвойні вінки . На новорічному столі ними обрамляють головну страву та вази з фруктами.

Дерев’яні фігурки. Ялинки, янголята, дзвіночки, олені, сніжинки красиво розкладають між тарілками.

Декор з приправ, фруктів і дерева. Якщо у вас Новий рік у стилі рустик, кантрі, еко, використайте палички кориці, бадьяну, ванілі, підсушені дольки апельсину. Викладіть шишки, використовуйте дерев’яні підставки під страви.

Ялинкові букети. Вдалий вибір для тих, хто полюбляє еко-стиль. Можна поставити такий букет в центрі столу або прикрасити його по периметру.

Новорічні іграшки . Щоб вони не заважали гостям, краще розташувати їх в центральній частині столу. Придумайте бортики, які не дадуть прикрасам “втекти” в інший бік. Використовуйте лише пластикові іграшки: скло легко розбити.

Гірлянди. Шишки та кулі, що сяють, ілюмінація виглядають на новорічному столі просто чарівно.

Декор з їжі

Страви, які хочеться не тільки з’їсти, але й сфотографувати – головний тренд новорічного столу 2020. Креативте з їжею, перетворюючи її в декор, що можна з’їсти.

Символ року. Не радимо знайомити гостей зі справжнім щуром, а ось “мишки”, зроблені зі смачних салатів, сподобаються усім. Такі страви можна поставити в центрі столу або розставити вздовж як декор. Навіть шматочки сиру та яблук легко перетворити в чарівних “мишок”.

Ялинки. Зробіть з ківі новорічну ялинку, креативно виклавши шматочки. Подайте десерт на тарілці, де топінгом намальована ялинка.

Годинник. Салат можна перетворити на годинник, що показує без п’яти хвилин на дванадцяту ночі.

До речі, раніше Факти ICTV вже писали про креативні страви на Новий рік Щура.