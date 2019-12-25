25 грудня католики всього світу святкують Різдво. Які ще свята в цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Католицьке Різдво 25 грудня в Україні відзначається з 2017 року і цей день є вихідним.

25 грудня є великим святом, встановленим в пам’ять народження Ісуса Христа у Віфлеємі.

Різдво – одне з найважливіших християнських свят і державне свято в більш ніж 100 країнах світу.

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Також 25 грудня відзначається День пам’яті Спиридона Триміфунтського. Він є християнським святим і шанується в лику святителів як чудотворець.

У святого був дар до лікування. Одного разу його попросили помолитися за вмираючого від лихоманки. Коли Спиридон прочитав над хворим молитву, він відразу одужав. У кожному селищі, куди приходив святий був хворий. Після його молитви сліпі прозрівали, а кульгаві кидали милиці.

Іменини 25 грудня святкують Олександр, Альберт, Ангеліна, Євгенія, Наталія, Марія і Спиридон.

Народні прикмети на 25 грудня:

Яка погода на Різдво, такою вона буде і на Новий рік.

Похмурий ранок віщує ранню весну.

Гілки ялівцю зігнулися – до хуртовини.

Що не можна робити 25 грудня:

Їсти до вечері.

Після вечері не можна прибирати страви зі столу до настання самого Різдва.

Одягати старий одяг.

Працювати, прибирати і виносити з дому сміття.

Сваритися.

Ворожити.

Раніше Факти ICTV писали, куди можна піти з дитиною на католицьке Різдво.