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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 25 грудня 2019

25 грудня католики всього світу святкують Різдво. Які ще свята в цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Какой праздник сегодня, 25 декабря 2019

Католицьке Різдво 25 грудня в Україні відзначається з 2017 року і цей день є вихідним.

25 грудня є великим святом, встановленим в пам’ять народження Ісуса Христа у Віфлеємі.

Різдво – одне з найважливіших християнських свят і державне свято в більш ніж 100 країнах світу.

Читайте: Католицьке Різдво 2019: прикмети та заборони на свято

Також 25 грудня відзначається День пам’яті Спиридона Триміфунтського. Він є християнським святим і шанується в лику святителів як чудотворець.

У святого був дар до лікування. Одного разу його попросили помолитися за вмираючого від лихоманки. Коли Спиридон прочитав над хворим молитву, він відразу одужав. У кожному селищі, куди приходив святий був хворий. Після його молитви сліпі прозрівали, а кульгаві кидали милиці.

Іменини 25 грудня святкують Олександр, Альберт, Ангеліна, Євгенія, Наталія, Марія і Спиридон.

Народні прикмети на 25 грудня:

  • Яка погода на Різдво, такою вона буде і на Новий рік.
  • Похмурий ранок віщує ранню весну.
  • Гілки ялівцю зігнулися – до хуртовини.

Що не можна робити 25 грудня:

  • Їсти до вечері.
  • Після вечері не можна прибирати страви зі столу до настання самого Різдва.
  • Одягати старий одяг.
  • Працювати, прибирати і виносити з дому сміття.
  • Сваритися.
  • Ворожити.

Раніше Факти ICTV писали, куди можна піти з дитиною на католицьке Різдво.

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