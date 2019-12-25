25 грудня католики всього світу святкують Різдво. Які ще свята в цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Католицьке Різдво 25 грудня в Україні відзначається з 2017 року і цей день є вихідним.
25 грудня є великим святом, встановленим в пам’ять народження Ісуса Христа у Віфлеємі.
Різдво – одне з найважливіших християнських свят і державне свято в більш ніж 100 країнах світу.
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Також 25 грудня відзначається День пам’яті Спиридона Триміфунтського. Він є християнським святим і шанується в лику святителів як чудотворець.
У святого був дар до лікування. Одного разу його попросили помолитися за вмираючого від лихоманки. Коли Спиридон прочитав над хворим молитву, він відразу одужав. У кожному селищі, куди приходив святий був хворий. Після його молитви сліпі прозрівали, а кульгаві кидали милиці.
Іменини 25 грудня святкують Олександр, Альберт, Ангеліна, Євгенія, Наталія, Марія і Спиридон.
Народні прикмети на 25 грудня:
- Яка погода на Різдво, такою вона буде і на Новий рік.
- Похмурий ранок віщує ранню весну.
- Гілки ялівцю зігнулися – до хуртовини.
Що не можна робити 25 грудня:
- Їсти до вечері.
- Після вечері не можна прибирати страви зі столу до настання самого Різдва.
- Одягати старий одяг.
- Працювати, прибирати і виносити з дому сміття.
- Сваритися.
- Ворожити.
Раніше Факти ICTV писали, куди можна піти з дитиною на католицьке Різдво.