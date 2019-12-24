Засновник Uber продав 90% акцій і звільнився

Засновник Uber Тревіс Каланік заявив про відхід з компанії і продав 90% акцій.

Засновник компанії Uber Тревіс Каланік заявив про відхід з ради директорів 31 грудня.

За його словами, він хоче зосередитися на новій діяльності та благодійності.

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– Uber був частиною мого життя протягом останніх 10 років. В кінці десятиліття, коли компанія стала публічною, мені здається, що настав момент зосередитися на своїх поточних ділових і благодійних цілях. Я пишаюся всім, чого домігся Uber і я продовжуватиму вболівати за його майбутнє з боку, – сказав він.

Нагадаємо, Каланік покинув пост в 2017 році після декількох скандалів в компанії і через розбіжності щодо методів управління. Він зберіг місце в раді директорів, але за декілька місяців продав за $2,5 млрд 90% акцій Uber.

Джерело: Axios