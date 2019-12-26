У Новий рік особлива увага приділяється підготовці тостів, адже в святкову ніч хочеться сказати теплі слова. Дивіться свіжі та актуальні тости в добірці Фактів ICTV.

У новорічну ніч за столом збираються великі і маленькі компанії, і в кожній будуть звучати тости. У них ми висловлюємо сподівання на успішний майбутній рік та радість від зустрічі. Також невелика промова ー це відмінний спосіб підняти всім настрій.

У нашій добірці кожен знайде щось для себе, головне, щоб тости на Новий рік 2020 були щирими.

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Давайте вип’ємо за 365 днів, які чекають нас попереду, за 365 можливостей, за 365 нових сторінок життя, за 365 чудес, які з нами трапляться! За Новий рік, який нам це подарує! Ура!

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Як заведено вважати, Новий рік потрібно зустрічати без боргів, без образ і без проблем! Хочу всім Вам побажати не тільки почати так цей рік, а й провести його в цьому ж дусі! Нехай тільки найтепліші і світлі моменти пройдуть через цей і всі наступні роки, з Новим роком!

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Новий рік – це завжди очікування якоїсь казки. І я хочу Вам побажати, щоб всі ці сподівання справдилися. Нехай все задумане здійсниться. Нехай все гарне множиться, а погане залишається в старому році. Нехай кожен день нового року дарує Вам радість і щастя, перетворюючи кожен день на свято!

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Так, друзі, зібралися дружно,

Буду вас я вітати

З Новим роком, з новим щастям,

Вам достатку всім бажати!

А ще вам всім – здоров’я.

Не хворійте ніколи.

За успіх і за вдачу

П’ємо ми разом в Новий рік!

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Любі друзі! Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити прийдешнє свято! Давайте піднімемо келихи за те, щоб в наступному році наше життя склалося ідеальним пазлом: щастя, здоров’я, благополуччя і любов. З Новим роком!

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Я вірю, що в цю ніч дійсно відбувається диво. Нехай і не Дідом Морозом, але в серцях і душах людей. З дитинства в нашу підсвідомість закладено очікування радості і новизни від прийдешнього свята. З Новим роком! І нехай всі ваші очікування виправдаються в найкращому вигляді. За це і піднімемо келихи.

Тости на Новий рік Щура вибрано, залишилося тільки скласти святкове меню. Раніше Факти опублікували найкращий рецепт салату Олів’є.