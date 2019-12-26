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Факти / Lifestyle

Перевищення швидкості та не тільки: МВС планує збільшити штрафи в 10 разів

В Україні планують посилити покарання для водіїв за низку правопорушень.

Перевищення швидкості та не тільки: МВС планує збільшити штрафи в 10 разів

У МВС України заявили, що законопроекти про посилення покарання водіїв за наїзди на людей, які призводять до травмування чи загибелі, незабаром будуть направлені до Верховної Ради.

– Пропонуємо збільшити розміри штрафів за низку адміністративних правопорушень: перевищення максимально дозволеної швидкості руху понад 50 км/год – 3,4 тис. грн (зараз 510 грн); залишення місця ДТП – 3,4 тис. грн (зараз 255 грн) і можливість позбавлення прав на 6 місяців за водіння особою без водійського посвідчення – 10,2 тис. грн (зараз 510 грн), – заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

У МВС ініціюють зниження порога перевищення швидкості руху, з якого настає адміністративна відповідальність, з 20 км до 10 км.

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Також відомство пропонує не відносити керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння до кримінальних проступків. Однак, якщо водій під впливом алкоголю або наркотиків наїде на людину, то покарання буде суворішим.

Геращенко додав, що в першому кварталі 2020 року планують запустити систему автоматичної фото- і відеофіксації перевищення швидкості (зараз вона працює в тестовому режимі. – Ред.).

Раніше Факти ICTV писали, що Україна в тестовому режимі запускає перші послуги держави в смартфоні – електронні водійські посвідчення та електронний технічний паспорт.

Фото: Dreamstime

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