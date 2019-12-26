31 грудня цього року буде незвично теплим. Якою буде погода на Новий рік 2020 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Погода на Новий рік 2020 не порадує українців снігом і справжніми зимовими морозами.

Цього року грудень виявився як ніколи теплим і дощовим. Температура повітря побила кілька рекордів і місяць став одним з найтепліших за століття.

Якою буде погода на Новий рік 2020, гадають народні синоптики, але метеорологи вже склали приблизний прогноз.

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На Новий рік очікується дощова і тепла погода.

31 грудня по всій території країни буде плюсова температура. Мінімум у Харківській області – 0°С .

У західній частині України буде 2-4°С тепла. В Івано-Франківській та Рівненській областях очікуються дощі.

У Центрі і на Півдні 5-6°С тепла. Опади в цій частині пройдуть тільки в Криму.

На Сході від 0 до 5°С тепла і без опадів.

У Києві та на півночі очікуються дощі, а стовпчики термометрів покажуть від 3 до 5°С .

До слова, Факти ICTV також розповідали, якою буде погода в Єгипті на Новий рік. Саме тут українці люблять відзначати свято-біля пальм і екзотики.