Святкові декорації допоможуть створити новорічний настрій. А як прикрасити квартиру на Новий рік 2020 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У передсвятковій метушні у нас часто не вистачає часу на декорування житла в новорічному стилі. Просто спробуйте все ж знайти його, щоб прикрасити квартиру до Нового року 2020 за допомогою однієї з наших ідей. Адже так ви забезпечте собі гарний настрій до та після новорічної ночі.

Ідея №1: оригінальна ялинка

Головна прикраса квартири до Нового року 2020 – ялинка.

Можна вибрати живе святкове дерево і цікаво його прикрасити: цукерками, бантами, шишками, вживаними лампочками, гірляндами з кориці, висушених слайсів мандарину та іграшок. Або ж піти нестандартним шляхом:

створити настінне панно з гірлянди, декоративних наклейок, мішури або інших елементів, які вдасться закріпити на стіну;

зробити настільну ялинку своїми руками: з ниток і гудзиків, мішури, картону. В інтернеті можна знайти безліч покрокових інструкцій.

Ідея №2: казкові вікна

Буденний інтер’єр в мить перетвориться на святковий, якщо прикрасити вікна сніжинками з паперу. Їх можна зробити самостійно або купити готові.

Якщо закріпити ялинкові іграшки або новорічні картинки на карнизі або віконній рамі, вони створять ефект невагомості і будуть немов парити в повітрі. Особливо ефектно такі прикраси виглядатимуть в квартирі з високими стелями. Можна також вирізати літери з щільного паперу і створити з них гірлянду з привітанням.

Також на вікнах відмінно виглядають світлодіодні гірлянди. Їх можна скласти красивим візерунком або закріпити на стіні.

Ідея №3: bon appétit!

Стіл, за яким проходитиме новорічна вечеря, також варто прикрасити. Насамперед визначтеся з кольором. Врахуйте, що червоний – збуджує апетит, а холодний синій – його пригнічує. При цьому сріблясто-блакитні тони прекрасно впишуться в новорічну тематику.

Ось основні способи прикрасити святковий стіл:

розмістити декоративну композицію у центрі;

використати декорації на столових приборах;

декорувати пляшку шампанського.

Для настільних композицій обирайте натуральні матеріали: дерево, цитрусові, ялинові чи соснові гілки і шишки.

Накрийте стіл святковою скатертиною та сервіруйте його посудом в одній кольоровій гамі. Підберіть яскраві серветки в новорічній стилістиці. Келихи можна зав’язати стрічками. На кожну тарілку покладіть невеликий солодкий подарунок і маленькі листівки з побажаннями.

Святковий стіл стане яскравішим, якщо прикрасити пляшку шампанського. Можна зробити чохол або задекорувати її блискітками, попередньо обробивши клеєм або лаком.

Якщо ви досі не вирішили, чим потішити близьких, ми склали меню на Новий рік 2020. Цікаві рецепти закуски, салату, основної страви та десерту знайдете в нашому матеріалі.