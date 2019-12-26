Як правильно загадати бажання на Новий рік – читайте у матеріалі Факти ICTV.
Усі знають, як загадати бажання на Новий рік за допомогою шампанського: написати бажання на папері, коли битимуть куранти, спалити, попіл кинути в келих і випити.
Але психологи рекомендують цей метод, тільки якщо він дарує позитивні емоції. Адже емоційний настрій також має велике значення.
Як загадати бажання на Новий рік 2020, щоб воно втілилося в реальність?
Для цього важливо дотримуватися кількох кроків:
Крок перший – оберіть бажання
У передноворічній метушні знайдіть трохи часу для себе: подумайте, чого дійсно хочете, а потім запишіть або візуалізуйте бажання. Однак це потрібно робити правильно. Мало просто написати – Хочу машину.
Крок другий – сформулюйте бажання
Загадуючи бажання на Новий рік, сформулюйте його так, щоб воно звучало, як доконаний факт: Я купив машину або Я отримав роботу мрії.
Крок третій – додайте конкретики
Додайте до бажання конкретику, інакше воно може реалізуватися в несподіваному ключі. Доопрацьовані приклади виглядатимуть так: Я купив машину – Nissan Juke, Я працюю на роботі мрії – на телеканалі ICTV.Читайте: Макіяж на Новий рік 2020: 5 ідей У чому зустрічати Новий рік 2020 - ідеї нарядів Що готувати на Новий рік 2020: рецепти страв до святкового столу
Крок четвертий – додайте емоцій
Додайте емоцій в свої формулювання – вони прискорять втілення. Наприклад, Я щасливий, що у мене з’явився Nissan Juke і я нарешті відмовився від метро або Я кайфую, працюючи на телеканалі ICTV.
Крок п’ятий – загадайте бажання
Коли битимуть куранти, подумки згадайте свій список, випийте шампанське і вірте у те, що все збудеться. Періодично перечитуйте список.
У гонитві за новими благами будьте вдячні за те, що вже маєте. І пам’ятайте, основний секрет – бажання здійсниться, якщо дуже цього хотіти.
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