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Факти / Lifestyle

Як загадати бажання на Новий рік 2020, щоб воно обов’язково збулося

Як правильно загадати бажання на Новий рік – читайте у матеріалі Факти ICTV.

Як загадати бажання на Новий рік 2020, щоб воно обов’язково збулося

Усі знають, як загадати бажання на Новий рік за допомогою шампанського: написати бажання на папері, коли битимуть куранти, спалити, попіл кинути в келих і випити.

Але психологи рекомендують цей метод, тільки якщо він дарує позитивні емоції. Адже емоційний настрій також має велике значення.

Як загадати бажання на Новий рік 2020, щоб воно втілилося в реальність?

Для цього важливо дотримуватися кількох кроків:

Крок перший – оберіть бажання 

У передноворічній метушні знайдіть трохи часу для себе: подумайте, чого дійсно хочете, а потім запишіть або візуалізуйте бажання. Однак це потрібно робити правильно. Мало просто написати – Хочу машину.

Крок другий – сформулюйте бажання

Загадуючи бажання на Новий рік, сформулюйте його так, щоб воно звучало, як доконаний факт: Я купив машину або Я отримав роботу мрії.

Крок третій – додайте конкретики

Додайте до бажання конкретику, інакше воно може реалізуватися в несподіваному ключі. Доопрацьовані приклади виглядатимуть так: Я купив машину – Nissan Juke, Я працюю на роботі мрії – на телеканалі ICTV.

Читайте: Макіяж на Новий рік 2020: 5 ідей У чому зустрічати Новий рік 2020 - ідеї нарядів Що готувати на Новий рік 2020: рецепти страв до святкового столу

Крок четвертий – додайте емоцій

Додайте емоцій в свої формулювання – вони прискорять втілення. Наприклад, Я щасливий, що у мене з’явився Nissan Juke і я нарешті відмовився від метро або Я кайфую, працюючи на телеканалі ICTV.

Крок п’ятий – загадайте бажання 

Коли битимуть куранти, подумки згадайте свій список, випийте шампанське і вірте у те, що все збудеться. Періодично перечитуйте список. 

У гонитві за новими благами будьте вдячні за те, що вже маєте. І пам’ятайте, основний секрет – бажання здійсниться, якщо дуже цього хотіти. 

Раніше ми також публікували топ-5 кращих рецептів коктейлів з шампанським на Новий рік.

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