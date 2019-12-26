Сьогодні, 26 грудня, віряни вшановують пам’ять святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста. Про тих, хто святкує сьогодні іменини та прикмети у цей день – у матеріалі Фактів ICTV.

26 грудня віряни вшановують пам’ять святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста. Усі вони постраждали за Христа у Вірменії в часи правління римського імператора Діоклетіана.

У Великій Британії та у низці країн Британської співдружності – Канаді, Австралії, Новій Зеландії та інших – відзначають День подарунків.

Іменини 26 грудня відзначають: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Гаврило, Греман, Гігор, Орест, Яків, Анастасія, Ельвіра.

Народні прикмети й традиції

Якщо ясного дня з’являється лапатий та голкастий іній – чекай різкого похолодання і хуртовини.

Яка погода 26 грудня, таким і січень буде.

Якщо 26 грудня дуже сонячно, то в наступні дні погода буде морозною і ясною.

Якщо сороки по снігу скачуть, значить, незабаром варто чекати потепління.

Зірки яскраві 26 грудня – чекай морозу.

Що не можна робити

Наші предки вірили, що у цей день не можна лаятися, адже на голову може впасти відьма.

Також не слід залишати на порозі віник, аби його не вкрала нечиста сила.

Не можна запрягати в сани білого коня, аби додому не привезти небіжчика.