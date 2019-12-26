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Факти / Lifestyle

З’явилося повне відео кільцевого сонячного затемнення у грудні

26 грудня відбулося кільцеве сонячне затемнення, яке можна було найкраще спостерігати на сході Африки, півночі Австралії та Азії.

Сонячне затемнення

Кільцевим сонячне затемнення, яке відбулося 26 грудня, назвали так, оскільки Місяць закривав сонячний диск, залишаючи світлове кільце в краях.

Найкращий вид на сонячне затемнення відкривався жителям східної Африки, північної Австралії та Азії.

Його пік припав на 7.14 за Києвом.

Читайте: Новорічний коридор затемнень: чим небезпечний і хто із знаків зодіаку у зоні ризику

Кільцеве сонячне затемнення можна спостерігати у тому випадку, коли Місяць блокує значну частину сонячного світла.

Проте варто пам’ятати, що дивитися на це явище можна лише через спеціальні окуляри або сонячні фільтри у телескопі і біноклі. Незахищене спостереження може призвести до пошкодження ока і навіть сліпоти.

Наступне повне сонячне затемнення має відбутися 14 грудня 2020 року.

Раніше Факти ICTV писали про те, як спостерігали за так званим кривавим місячним затемненням у світі.

Відео: Tharulowa Digital

Фото: Dreamstime

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