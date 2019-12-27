Бутерброди на Новий рік 2020: 6 рецептів

Ми звикли бачити на новорічних столах бутерброди з ікрою, шпротами і сьомгою. Пропонуємо відійти від звичних рецептів і зробити оригінальні і смачні бутерброди на Новий рік 2020.
Бутерброди – популярна закуска, без якої важко уявити новорічний стіл. Вони відкривають урочисту трапезу і втамовують голод під час застілля. Факти ICTV підібрали шість несподіваних рецептів, які допоможуть створити яскраві бутерброди на Новий рік 2020.
Бутерброд з хумусом і рожевою редькою
Інгредієнти:
- хліб;
- хумус;
- слайси рожевої редьки;
- чіа, кіноа та інше їстівне насіння.
Спосіб приготування:
- Підсмажити хліб.
- Намастити хумусом, викласти зверху нарізану редьку і посипати кіноа/чіа.
Бутерброд з козячим сиром, індичкою та помідорами
Інгредієнти:
- цільнозернові тости;
- мус з вершків і козячого сиру – 3 ст. л.;
- грудка індички – 200 г;
- помідори чері – 300 г;
- оливкова олія – 3 ст. л.;
- пшеничне борошно – 1 ст. л.;
- морська сіль;
- свіжа шавлія;
- свіжий чебрець;
- насіння нігели.
Спосіб приготування:
- Порізати грудку індички на дрібні шматочки. Обсмажити їх з невеликою кількістю оливкової олії і дрібкою морської солі. Додати столову ложку борошна перед завершенням обсмажування.
- Намастити тости козячим мусом. Викласти зверху обсмажені шматочки індички і помідори чері, попередньо розрізані на дві частини.
- Додати свіже листя шавлії, чебрець і посипати насінням нігели.
Бутерброд з інжиром
Інгредієнти:
- цільнозерновий хліб;
- свіжий інжир – 4 шт.;
- козячий сир – 4 ст. л.;
- грецький йогурт – 1 ч. л.;
- свіжий чебрець.
Спосіб приготування:
- У невелику миску додати козячий сир і грецький йогурт. Змішати компоненти за допомогою виделки, щоб вийшов мус.
- Інжир нарізати слайсами.
- Викласти мус з козячого сиру на хліб. Потім інжир і чебрець. За бажанням можна збризнути все медом.
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Бутерброд з козячим сиром і помідорами
Інгредієнти:
- хліб;
- мус з козячого сиру – 5 ст. л.;
- помідори – 5 шт.;
- каперси або оливки;
- насіння гранату;
- гранатовий соус;
- чебрець.
Спосіб приготування:
- Викласти на хліб мус з козячого сиру. Потім слайси помідорів, каперси і зерна гранату.
- Зверху трохи полити гранатовим соком і прикрасити чебрецем.
Бутерброд з хумусом і кропом
Інгредієнти:
- хліб;
- хумус;
- тонко нарізана редиска – 4 шт.;
- свіжий кріп;
- авокадо – 2 шт.;
- паростки броколі;
- кунжут;
- сіль і чорний перець.
Спосіб приготування:
- Намастити хумус на хліб.
- Покласти зверху нарізаний редис і кріп.
- Потім додати слайси авокадо і паростки броколі.
- Посипати сіллю, перцем та кунжутом.
Бутерброд з авокадо і лососем
Інгредієнти:
- шпинат;
- оливкова олія;
- філе лосося – 1 шт.;
- хліб;
- мус з авокадо;
- кріп;
- морська сіль і перець.
Як приготувати:
- Викласти авокадо на хліб.
- Налити олію на сковороду, обсмажити шпинат на середньому вогні. Приправити сіллю і перцем. Викласти зверху авокадо.
- Протерти сковороду серветкою і обсмажити лосося по 3 хвилини з кожного боку, приправивши сіллю та перцем. Зняти з вогню та покласти на шар шпинату.
- Прикрасити кропом, полити гірчицею чи соусом з манго.
Рецепти салатів на Новий рік 2020, які стануть прикрасою столу і зроблять зустріч року білого Щура по-справжньому яскравою, підготували Факти ICTV.