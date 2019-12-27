Гороскоп на тиждень з 30 грудня 2019 року до 5 січня 2020-го для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 30 грудня 2019 року до 5 січня 2020-го склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Новий рік 2020 настає в період між двома затемненнями, тому тиждень буде дуже важливим. Представники всіх знаків відчують наближення неминучих змін. Крім того, почне проявлятися схильність до боротьби за ідеали, справедливість і відвертість. З негативних властивостей такого переходу можна відзначити категоричність.

Гороскоп для Овнів

Ваш ентузіазм і впевненість заразливі, вони привертають увагу людей, які надають необхідну допомогу та підтримку. З’являється пристрасть до пригод, ставите перед собою високі цілі, а активність запалюється від ідей. Просуваєтеся вгору соціальними сходами, але з перешкодами. В результаті чого виникає роздратування, а це може призвести до втрати важливих контактів і сприятливих можливостей.

Гороскоп для Тельців

Потурання примхам і гонитва за задоволеннями можуть перешкодити роботі. Ви потребуєте захоплення та вимагаєте до себе максимум уваги, а через це виникають непорозуміння, особливо з протилежною статтю. Постарайтеся нічого не обіцяти, бо заплановані справи доводиться відкласти. Несприятливий час для укладення угод, підписання контрактів і ділових поїздок.

Гороскоп для Близнюків

Можуть виникнути ситуації, коли доведеться придушити інтелектом у собі почуття. Ви добре обмірковуєте те, що необхідно для досягнення мети, у вас є чітке уявлення про те, в якому напрямку ви рухаєтеся та що хотіли б отримати в результаті. Стримане спілкування та зосередженість на роботі помічають і навколишні.

Гороскоп для Раків

Самопочуття може погіршитися, тому відпочиньте стільки днів, скільки це можливо. Бурхливі святкування сприяють нервовій перевтомі, через що з’являється невпевненість і сумніви. У цей період краще відмовитися від більшості контактів, провести тиждень на самоті. Це дозволить уникнути сварок, непорозумінь і необдуманих обіцянок. Дотримуйтесь дистанції з дітьми. Ваша порада може принести шкоду.

Гороскоп для Левів

Зростає підтримка співробітників і партнерів, ви зможете заслужити похвалу від керівництва, премію або шанс просунутися кар’єрними сходами. Зростають сміливість, рішучість та ініціативність. Зверніть свою самовпевненість на зміцнення зв’язків у суспільстві. Важливі переговори в неформальній обстановці та відповідальні виступи принесуть успіх, якщо не одразу, то в найближчому майбутньому.

Гороскоп для Дів

Ваші розмови зараз мають певну мету. Через це в особистих взаєминах виникають конфлікти. Однак громадська діяльність приносить задоволення. У цей період ви отримаєте шанс реалізувати давно намічені плани або свої творчі ініціативи. З’являється можливість вирішити фінансові проблеми, отримати вигідну пропозицію від ділових партнерів. Вам відкриваються нові перспективи.

Гороскоп для Терезів

Гарний час для дружнього спілкування, відпочинку, купівлі коштовних речей, а також для залагодження суспільних і фінансових справ. Ви натхнені та здатні зарядити позитивним настроєм своїх партнерів. Ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, премію або надбавку до зарплати, а також на ідейну підтримку керівника.

Крім того, є ймовірність службового роману на роботі.

Гороскоп для Скорпіонів

Вимогливість до навколишніх може обернутися проти вас підвищенням нервозності та погіршенням настрою. Також ви сумніваєтеся в своїй привабливості, а це позначається на настрої. Романтичні стосунки, особисті та ділові зустрічі можуть принести засмучення і розчарування. Однак якщо ви направите свій потенціал в роботу, то період буде дуже продуктивним.

Гороскоп для Стрільців

Відчуваєте потребу взяти участь у будь-яких ситуаціях, де потрібні активні дії та застосування фізичної сили. Здатні вирватися зі складних обставин, знаходите незвичайну енергію та можливість самореалізації. Бажаннями рухає честолюбство та самовпевненість. Якщо вам не вистачало рішучості щось здійснити, використовуйте цей період. Водночас можливе сильне внутрішнє перенапруження, в результаті – ризикуєте отримати занепад сил і проблеми із серцем.

Гороскоп для Козерогів

В особистих і сімейних стосунках у вас з’явиться прагнення затвердити свою думку, інтереси та ідеї, а це призводить до конфліктних ситуацій. Це період практичності та прекрасних ідей: сприятливі дні для посередницької діяльності, торгівлі, підписання договорів, залагодження різних справ. Вам добре вдається планування, виношуються довгострокові проекти, відчуваєте потребу в розширенні кругозору.

Гороскоп для Водоліїв

З’явиться бажання зміцнити стосунки, подарувати радість коханим і близьким людям. Прийшов час переходити на наступний етап у взаєминах. Період сприятливий для впливу на публіку, підвищення популярності. Можете розраховувати на фінансову допомогу та підтримку з боку посадових осіб. Гарний час для ділових візитів і відкриття підприємств.

Гороскоп для Риб

Вирішувати справи допоможуть гарне самопочуття, приплив енергії, ясність розуму та свіжі ідеї. Сприятливий час для початку курсу навчання або занять самоосвітою. Можливо, колектив або керівництво покладе на вас деякі обов’язки, виконавши які зможете просунутися кар’єрними сходами або отримати премію. Ймовірно, доведеться вирушити у невеликі відрядження для вирішення службових справ.

До слова, раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп, в якому розкрили таємниці майбутнього для топ-чиновників.