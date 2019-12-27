Макіяж на Новий рік 2020: 5 ідей

У Новий рік 2020 можна бути виразною і яскравою, використовувати найрізноманітніші відтінки в макіяжі і дотримуватися модних трендів цієї зими. Все, що для цього буде потрібно ー це натхнення. Почерпнути його можна в нашій добірці ідей для макіяжу на Новий рік 2020.

Ідея №1: Акцент на шкірі

Щоб визначитись, який зробити макіяж на Новий рік 2020, можна звернутися до сучасних трендів. Зараз це природне сяйво шкіри, шиммерні тональні основи і хайлайтери.

Сяючий тон буде вигідно виглядати в новорічну ніч поруч з вогниками на ялинці. Додайте сяйва, але відмовтеся від контурінгу і яскравих рум’ян ー образ повинен бути ніжний.

Доповніть макіяж матовою помадою нюдового відтінку і тінями в тон. Завершіть образ легкими стрілками і чорною тушшю.

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Ідея 2: Виділяємо очі

Завжди красиво виглядають великі очі, особливо якщо це свято і можна дозволити собі вечірній макіяж. Тож Новий рік ー це відмінний привід зробити очі, як у Барбі.

Як зробити:

Робимо рівний тон шкіри з легким контурінгом, але рум’ян має бути мінімум. Обов’язково прибрати синці під очима.

Білим олівцем для очей профарбовуємо внутрішній куточок, слизову нижньої повіки біля зовнішнього куточка і під лінією росту нижніх вій. Також можна профарбувати олівцем всю слизову нижньої повіки. Розтушовуємо. Коричневим олівцем для очей малюємо уздовж нижніх вій під білою лінією. Контраст світлого та темного візуально збільшує очі. Тому чим нижче розташовані лінії білого і коричневого, тим сильніше помітний ефект. Верхню повіку покриваємо світлими тінями, матовими або глянцевими. Біля зовнішнього куточка затемнюємо коричневим кольором невелику область. Наносити яскраві кольори не рекомендується, щоб не обтяжувати макіяж. Після тіней малюємо стрілки, фарбуємо вії (верхні і нижні). Наносимо легкий блиск на губи.

Щоб зробити очі ще виразнішими, можна використовувати кольорові лінзи і накладні вії.

Ідея 3: Додай яскравих тіней



Очі ー це величезний простір для творчості, де можна експериментувати з кольорами, фактурами і матеріалами. Тільки пам’ятайте, що акцент на обличчі повинен бути один. Тому в поєднанні з яскравим макіяжем очей повинна йти помада природних відтінків або прозорий блиск.

Варіанти макіяжу очей: з блискітками та глітером, поєднання кольорів, голографічні тіні, трендові фіолетові і помаранчеві відтінки,кольоровий смокі айз.



















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Ідея 4: Акцент на губах

Щоб зробити акцент на губах, можна скористатися не тільки класичною червоною помадою, а й темно-вишневою. Також можна урізноманітнити образ блискітками, виділити трикутник над верхньою губою золотим глітером або експериментувати з колірними поєднаннями.

Ідея 5: Арт

Найбільш несподіваний і яскравий варіант макіяжу ー це малюнок на обличчі. За допомогою спеціальних фарб для боді-арту, стійких і пігментованих тіней, різнокольорових олівців для очей можна створити будь-який образ. Намалюй на своїх повіках або частині від скроні до чола сніжинки, ялинкові гілки, морозний візерунок. Прикрась намистинами та іншими аксесуарами.

Макіяж на Новий рік готовий. Тепер залишилося вибрати презенти своїм близьким. 10 найкращих ідей подарунків на Новий рік 2020 раніше зібрали Факти ICTV.