Підібрати стильний манікюр на Новий рік 2020 є одним із головних завдань кожної жінки. Це допоможе зробити хороший майстер або ж можна вибрати гарний дизайн нігтів в мережі.
У рік білого Щура модними будуть нігті у відтінках жовтого, золотого, синього, білого, темно-зеленого, винного і червоного. Блискітки і стрази не втрачають своєї актуальності в новорічному манікюрі 2020.
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Довжина нігтів може бути як коротка, так і довга. Форму також можна вибрати будь-яку – квадратну, заокруглену або мигдалеподібну.
Факти ICTV зібрали найвдаліші ідеї манікюру на Новий рік 2020.
Манікюр на Новий рік 2020: головні тренди / 12 фотографий
Раніше Факти ICTV підібрали кілька ідей гарного зимового манікюру. Деякі варіанти також можна використовувати і для новорічного дизайну нігтів.
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