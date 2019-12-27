Якщо витратити якийсь час на роздуми про тренди у зачісках на 2020 рік, то можна зрозуміти, що модні чоловічі стрижки змінюються так само часто, як і модні тенденції.

Щорічно з’являється безліч нових зачісок, і усі вони рекламуються як новий супертренд. Можливо, так і є – але чи надовго?..

Ключ до того, щоб ваша стрижка не виглядала застарілою наступного тижня – обрати те, що витримає випробування часом. Також варто дізнатися тип зачісок, який підійде вашій конкретній формі обличчя і структурі волосся.

Проте це завдання не завжди є легким для непрофесіонала. Ось чому Факти ICTV звернулися за посібником щодо наймодніших чоловічих зачісок 2020 року до перукаря гранд-майстра та співзасновника барбершопу Rebel Сергія Сердинського.

Модні чоловічі зачіски 2020

Стрижки модерн

У новому році чоловіки продовжать носити стрижки модерн, такі як Pompadour, Disconnected Undercut, Thick Brushed Back Hair та інші. Вони мають безліч варіацій, завдяки чому можна завжди підібрати щось для себе.

Однак варто врахувати дуже важливий момент – звичайний клієнт, зробивши собі таку зачіску, зіткнеться зі складністю її укладання своїми силами вдома.

– Більшість чоловіків, 80% клієнтів барбершопів, хотіли б сильно не заморочуватися і, прокинувшись вранці, провести рукою через волосся і піти у своїх справах.

Класична стрижка ножицями за формою

Ця зачіска дуже практична – добре заростає від 1,5 до 2 місяців. Класичну стрижку обирають зазвичай люди з ділового світу. Правда, і там зараз віддають все більше перевагу коротко вистриженим бокам.

– Але ті, хто хоче виглядати відповідно до класичного дрес-коду ділового світу, обирають класичну форму.

Crop

Одна з найпопулярніших стрижок, які обирали в 2019 році, й тренд на неї збережеться в наступному. Коротко з боків – це практичність, коротка чілка відкриває обличчя, що надає впевненості користувачеві зачіски.

Якщо майстер правильно простригає верх структурованими зрізами, то її можна використовувати без засобів для укладання, вона сама лягає рваними пасмами.

– У зимовий період цю стрижку можна зробити коротшою для зручності під час носіння шапки.

Підводні камені трендів

Photoshop у трендах

Зараз на ринку можна натрапити на фотографії зачісок, які виставляються так, нібито над ними працювала вийнятково рука майстра, хоча насправді використовувався Photoshop. Ясно, що конкуренцію та бажання виділитися ніхто не скасовував, але все ж таки варто більш реалістично дивитися на речі.

– Дехто дозволяє собі грати не за правилами. Вважаю, що це поганий підхід, оскільки, прийшовши до такого майстра, можна не отримати того, що очікував.

Без Photoshop – зліва, із застосуванням Photoshop – справа.

Hair tattoo

Інтернет у наш час рясніє фотографіями з арт-стрижками, де на короткій основі виголено креативні візерунки. На знімках дійсно виглядає круто, але це досить непрактична стрижка. Через два-три дні волосся заростає нерівномірно, і на голові утворюється свого роду безформна лисина.

– Таке вистригання потребує постійного корегування. Зараз Hair tattoo вже не є таким популярним.

Як обрати модну зачіску

Тут потрібно враховувати дуже багато чинників – чи звично клієнту використовувати вдома фен для сушіння волосся, чи користується він засобами для моделювання своєї зачіски.

Під час вибору стрижки потрібно враховувати форму голови, черепа, структуру волосся.

– Не завжди людям підійде зачіска, яку вони приносять показати на фотографії. Це пов’язано зі структурою волосся, як воно відростає, з вихорами та іншими факторами.

Якщо ви хочете трендову стрижку, але не використовуєте фен і засоби для укладання – єдиний варіант – знайти дійсно хорошого майстра, який простриже так, щоб зачіска виглядала добре і без додаткових зусиль.

Як обрати майстра

Майстер повинен поцікавитися побажаннями клієнта до своєї майбутньої зачіски, щоб зрозуміти, наскільки вона підходить йому. Також він повинен дізнатися, чи готовий майбутній користувач стрижки витрачати сили на укладання. Перукар повинен вступити в обговорення з клієнтом і мати для нього багато варіантів.

Через місяць майстер повинен дізнатися, як стрижка носилася, чи зручно було укладати, через який час користувач вже не зміг впоратися з нею.

У барбершопі Rebel усі майстри проходять дуже ретельний відбір. Вони професіонали, які можуть не тільки стригти, а й навчати людей. Для підняття рівня майстрів у барбершопі Rebel проходять внутрішні майстер-класи.

– Кожен із кандидатів на місце майстра стриже спочатку гранд-майстра і тільки після цього отримує можливість працювати з клієнтом.

Про барбершоп Rebel

Чому Rebel? У кожному чоловікові є цей “rebel”, що в перекладі означає “бунтар”. Інтер’єр та атмосфера барбершопу відповідає цій назві.































Модні чоловічі зачіски 2020 від барбершопу Rebel / 8 фотографий

За кожним із п’яти крісел стоїть професійний майстер, але тут не працюють ті, хто вважає, що їм нікуди вище розвиватися.

У Rebel поважають індивідуальний підхід до клієнта і обговорення. Саме так народжуються найзручніші образи, з якими людина ходить дуже довго.

Барбершоп знаходиться в самому центрі Києва – на вул. Велика Васильківська, 18 (станція метро Площа Льва Толстого).

Фото: Rebel, Barbersinctv