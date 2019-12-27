Що найчастіше купують українці на Новий рік – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Аналітики майданчики авторських товарів Crafta.ua відзначають, що перша хвиля новорічних замовлень припадає на початок листопада, коли обирають корпоративні подарунки для співробітників і партнерів.

Цього року в тренді набори солодощів ручної роботи (незвичайні соуси, варення, імбирні пряники), флораріуми зі сукулентами і зимовим декором, а також вироби зі шкіри: картхолдер, затискачі для грошей, портмоне.

З середини листопада українці замовляли новорічні прикраси.

Купували святкові композиції на стіл з ялинових гілок зі свічками та вінки ручної роботи для дверей. Цього року особливо популярні вироби з декором однієї кольорової гами, з ефектом засніженості.

Середній чек – близько 500 грн.

У топі запитів також різні вироби з мишками, символом 2020 року.

Це може бути мило, свічки, подушки, брошки. Майстри створили цілі колекції ялинкових і дитячих іграшок – з дерева і бавовни, а також в’язані або валяні з вовни.

Коштують вони від 15 до 600 грн за штуку.







Шини, вінки та солодощі: що купують українці на Новий рік / 2 фотографии

Порівняно з минулим роком, ціни на авторські товари особливо не змінилися.

– Ціни на авторські товари порівняно з минулим роком майже не змінилися і на один подарунок витрачають близько 550 грн. Але перед новорічними святами зростає кількість замовлень також на милі дрібниці, які коштують близько 50 грн. Наприклад, пряники з ручним розписом, декоративні свічки, мило у вигляді символу майбутнього року і дерев’яні листівки, – розповідає керівник майданчика авторських товарів від майстрів і локальних брендів Crafta.ua Ольга Костюк.

Жінки купують іграшки та одяг, чоловіки – техніку та батарейки

За даними найбільшого українського маркетплейса Prom.ua, у грудні кількість замовлень збільшується у 1,5 рази порівняно з іншими місяцями.

Купують все – зимовий одяг, сукні, дитячі подарунки, новорічні прикраси, а також шини, батарейки, комплектуючі до техніки та електроніки.

Жінки витрачають близько 778 грн на новорічні закупівлі, а чоловіки більше – 1 218 грн.

Навіть вибираючи однакові товари, жінки знаходять більш вигідні пропозиції. Так, на чохли для смартфонів вони витрачають в середньому 207 грн, а чоловіки – 235 грн.

Жінки готуються до свят, а чоловіки – до буднів. В топі грудневих покупок у жінок – зимовий одяг для себе та дітей, новорічні прикраси, дитячі подарунки та упаковка, а також парфумерія.

Водночас чоловіки замовляють в інтернеті комплектуючі для техніки, смартфони, фітнес-браслети, кросівки і черевики, шини та інтимні іграшки.

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