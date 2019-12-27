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Факти / Lifestyle

У Казахстані розбився Fokker-100 Bek Air: що відомо про літак і компанію

Біля Алмати в Казахстані розбився пасажирський літак Fokker-100 компанії Bek Air. Що відомо про авіалінії і повітряне судно – читайте на Фактах ICTV.

Fokker-100 Bek Air

У Казахстані розбився пасажирський літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air. В результаті аварії 14 людей загинули на місці, 35 були госпіталізовані.

Пізніше стало відомо, що одна людина померла в лікарні.

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До з’ясування обставин події польоти літаків Fokker-100 і діяльність авіакомпанії Bek Air припинені.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про повітряні судна Fokker-100 і компанію Bek Air.

Що відомо про літак Fokker-100

Fokker-100 є вузькофюзеляжним середньомагістральним пасажирським літаком, який виробляється нідерландською авіабудівною компанією Фоккер. Перший політ відбувся у 1986 році.

Літак вміщує в себе максимум 107 пасажирів. Розмах крил Fokker-100 становить 28,08 метрів.

На судні в якості силової установки використовуються два турбовентіляторних двигуни Rolls-Royce Tay Mk 620-15.

Фірма збанкрутувала в 1996 році. Виробництво літаків Fokker-100 завершилося в 1997 році, всього було вироблено 283 повітряних судна.

В цілому в результаті катастроф і серйозних аварій були втрачені 16 літаків.

Що відомо про авіакомпанію Bek Air

Bek Air- казахстанська авіакомпанія, яка була заснована в 1999 році і зараз займає друге місце в країні з внутрішніх перевезень.

Парк авіакомпанії налічує дев’ять літаків Fokker-100.

За час існування Bek Air сталося три інциденти, включаючи авіакатастрофу 27 грудня біля Алмати. У двох інших випадках була аварійна посадка і поломка шасі.

Нагадаємо, вранці 27 грудня біля Алмати в Казахстані розбився літак, що виконував рейс Алмати-Нурсултан. Відразу після зльоту літак втратив висоту і зіткнувся з двоповерховою будівлею.

Фото: Dreamstime

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