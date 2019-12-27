У чому зустрічати Новий рік, щоб виглядати чарівно цієї ночі? Факти ICTV зібрали 10 образів, які зроблять 31 грудня по-справжньому незабутнім.
Акцент на комфорті
Сукні на Новий рік 2020 повинні бути спокійних кольорів і з натуральних тканин. Також покровитель року Щур віддає перевагу зручності і затишку.
Тому під час зустрічі 2020 року можна не мучити себе занадто тісними сукнями і незручними фасонами. Зупиніть вибір на вбранні, яке не сковуватиме ваші рухи.
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Тренди
Існує безліч різноманітних фасонів суконь на Новий рік. Для зустрічі нового 2020 року варто віддати перевагу найбільш трендовим варіантам:
Футляр
Бандо
З запахом
Довгі вечірні сукні
З паєтками
З вишивкою
Міні-сукні
Яскраві та сексуальні
До речі, раніше Факти ICTV писали, в якому вбранні зустрічати Новий рік, який колір обрати і що краще не надягати, щоб не розлютити символ 2020 року Щура.
Фото: Dressa