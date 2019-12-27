Про вплив коридору затемнень, а також про те, як з цим впоратися – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коридор затемнень зими 2019-2020 відкриває Кільцеве Сонячне затемнення 26 грудня 2019 року в Козерозі, закриває напівтіньове Місячне затемнення в Раку 10 січня 2020.

Сімейні питання стають головними, але вирішити їх до 11 січня, неможливо. Набагато легше справи йдуть у кар’єрі, соціальних і суспільних справах.

3 січня – важлива дата, яка є серединною точкою між затемненнями. У цей день Овнам і Стрільцям потрібно бути дуже обережними.

Читайте: Новорічний коридор затемнень: чим небезпечний і хто із знаків зодіаку у зоні ризику

У цей період краще не починати нові справи, не ухвалювати важливі рішення та не їхати у тривалу подорож.

У день повного місяця та особливо коли Повний місяць припадає на Місячне затемнення, посилюються підсвідомі реакції, психо-емоційний стан людей може мати яскраво виражений негативний характер.

Кожна людина може убезпечити себе від впливу затемнення, якщо використають низку корисних порад:

не перевантажуйте себе домашніми та побутовими проблемами;

за три дні до місячного затемнення відмовтеся від вживання алкоголю та м’яса;

за годину до затемнення повільно випийте склянку кип’яченої води;

прийміть контрастний душ;

одягніть вільний одяг;

Подібні дії допоможуть вам згладити фатальний вплив місячного затемнення на людину.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на січень 2019.